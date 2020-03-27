Официантка показала столики в кафе после посетителей разного возраста

19-летняя американка Кейтлин Бранд, работающая официанткой, в коротком видео показала разницу между представителями разных поколений. Девушка сняла, как выглядят столики в кафе, где она работает.
Сначала Кейтлин показала столик, за которым сидели 5 «бумеров» (так называют представителей поколения, родившегося с 1940 по 1964 годы). Они оставили после себя горы грязной посуды и мусора. А за соседним столиком сидели 6 «зуммеров» (поколение «Z» — молодые люди, родившиеся в начале 2000-х), которые аккуратно убрали после себя со стола.
Кейтлин отметила, что она вовсе не хотела никого обидеть или оскорбить, ведь ее работа как раз и заключается в том, чтобы убирать грязные столы после клиентов. Целью ее видео было наблюдение и сравнение. Девушка отметила, что взрослые посетители в основном руководствуются мыслью: «Официантам за это платят». Тем временем, как молодежь понимает, насколько сложно работать в общепите и пытается хоть как-то помочь работникам, пишет Buzzfeed.