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13:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Официантка показала столики в кафе после посетителей разного возраста

«Бумеры» и «зумеры» снова столкнулись лицом к лицу.

19-летняя американка Кейтлин Бранд, работающая официанткой, в коротком видео показала разницу между представителями разных поколений. Девушка сняла, как выглядят столики в кафе, где она работает.

Сначала Кейтлин показала столик, за которым сидели 5 «бумеров» (так называют представителей поколения, родившегося с 1940 по 1964 годы). Они оставили после себя горы грязной посуды и мусора. А за соседним столиком сидели 6 «зуммеров» (поколение «Z» — молодые люди, родившиеся в начале 2000-х), которые аккуратно убрали после себя со стола.

Кейтлин отметила, что она вовсе не хотела никого обидеть или оскорбить, ведь ее работа как раз и заключается в том, чтобы убирать грязные столы после клиентов. Целью ее видео было наблюдение и сравнение. Девушка отметила, что взрослые посетители в основном руководствуются мыслью: «Официантам за это платят». Тем временем, как молодежь понимает, насколько сложно работать в общепите и пытается хоть как-то помочь работникам, пишет Buzzfeed.

Екатерина Гура

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