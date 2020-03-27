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13:47 (мск), источник: RNS

Глава Роспотребнадзора рассказала о новой тест-системе диагностики коронавируса

Новую тест-систему диагностики коронавируса зарегистрируют в России сегодня, 27 марта. Она позволит определять — вырабатывается ли иммунитет к коронавирусу. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Выздоровело45+7
Инфицировано542 788+75 195
Скончалось24 361+3 181
Выздоровело124 351+91 834
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня должна быть зарегестрирована новая тест-система полимеразной цепной реакции, которая ускорит проведение реакции до 2,5 часов и значительно упростит ее в технологическом исполнении», — сообщила Попова.

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Кроме того, разработанная российским вирусологическим центром «Вектор» тест-система, позволит определять, вырабатывается ли у человека иммунитет к коронавирусу.

«И также на следующей неделе новая тест-система, подготовленная ““Вектором””, которая направлена на исследование методом имунно-ферментного анализа, позволит нам определить, есть ли антитела памяти (к новому коронавирусу)», — отметила Попова.

По данным оперативного штаба на 27 марта, число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 1036. Случаи заражения зафиксированы в 58 регионах России. Выздоровело 45 человек, в Москве зарегистрировано 3 летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией.

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