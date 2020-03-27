Глава Роспотребнадзора рассказала о новой тест-системе диагностики коронавируса

«Сегодня должна быть зарегестрирована новая тест-система полимеразной цепной реакции, которая ускорит проведение реакции до 2,5 часов и значительно упростит ее в технологическом исполнении», — сообщила Попова.
Кроме того, разработанная российским вирусологическим центром «Вектор» тест-система, позволит определять, вырабатывается ли у человека иммунитет к коронавирусу.
«И также на следующей неделе новая тест-система, подготовленная ““Вектором””, которая направлена на исследование методом имунно-ферментного анализа, позволит нам определить, есть ли антитела памяти (к новому коронавирусу)», — отметила Попова.
По данным оперативного штаба на 27 марта, число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 1036. Случаи заражения зафиксированы в 58 регионах России. Выздоровело 45 человек, в Москве зарегистрировано 3 летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией.