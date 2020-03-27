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14:02 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса

Министерство просвещения России из-за пандемии коронавируса COVID-19 перенесло сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). Период сдачи ЕГЭ начнется 8 июня, ОГЭ — 9 июня.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03
Источник: РИА "Новости"

«В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. ЕГЭ начнется с 8 июня. Экзамены для 9 классов — с 9 июня. Соответственно сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Он также сообщил, что из-за объявленной выходной недели образовательные организации с 30 марта по 3 апреля не будут работать. Речь о детских садах, школах, организациях дополнительного образования, колледжах и техникумах.

«Как будет организован учебный процесс и продолжатся ли каникулы после 6 апреля, мы примем решение исходя из эпидемиологической обстановки», — сказал господин Кравцов.

Напомним, 25 марта президент объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. В Москве с 28 марта закрываются все рестораны, крупные ТЦ, парикмахерские и парки. Подобные ограничения введены и в других регионах. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости распространить на все регионы ограничительные меры, принятые в Москве.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:30 MSK, 27.03
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