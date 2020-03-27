ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса

«В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. ЕГЭ начнется с 8 июня. Экзамены для 9 классов — с 9 июня. Соответственно сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Он также сообщил, что
«Как будет организован учебный процесс и продолжатся ли каникулы после 6 апреля, мы примем решение исходя из эпидемиологической обстановки», — сказал господин Кравцов.
Напомним, 25 марта президент объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. В Москве с 28 марта закрываются все рестораны, крупные ТЦ, парикмахерские и парки. Подобные ограничения введены и в других регионах.