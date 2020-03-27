На Сахалине люди в химзащите вывели мужчину с совещания губернатора

На кадрах показано, как мужчина выходит из дверей, его сопровождают двое в костюмах химзащиты.
СМИ сообщило, что это был Антон Жуков, который якобы недавно вернулся из Испании и не соблюдал карантин.
Губернатор подтвердил сообщения о ситуации, отметив, что все участники заседания сдают тест на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, пандемией. Согласно последним данным, в мире заражены более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи умерли.
В России на данный момент зафиксировано 1036 случаев заболевания, 45 человек выздоровело.