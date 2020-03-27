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14:56 (мск), источник: РИА Новости

На Сахалине люди в химзащите вывели мужчину с совещания губернатора

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Телеканал ACТВ опубликовал видео, как из зала во время инвестиционного совета с губернатором Сахалинской области Валерией Лимаренко люди в химзащите вывели мужчину.

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Выздоровело45+7
Инфицировано542 788+75 195
Скончалось24 361+3 181
Выздоровело124 351+91 834
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03

На кадрах показано, как мужчина выходит из дверей, его сопровождают двое в костюмах химзащиты.

Во время загрузки произошла ошибка.

СМИ сообщило, что это был Антон Жуков, который якобы недавно вернулся из Испании и не соблюдал карантин.

Губернатор подтвердил сообщения о ситуации, отметив, что все участники заседания сдают тест на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, пандемией. Согласно последним данным, в мире заражены более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи умерли.

В России на данный момент зафиксировано 1036 случаев заболевания, 45 человек выздоровело.

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
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