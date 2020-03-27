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15:11 (мск), источник: Российская газета

В Кремле призвали продолжать работать и учиться «на удаленке»

В Кремле объяснили, для чего нужен режим нерабочих дней, и призвали тех, кто работал и учился дистанционно, продолжать это делать.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03
Источник: AP 2020

«Те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать работать», — сказал на брифинге про следующую неделю пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании. Этот режим нерабочих дней введен, чтобы снизить контакты по максимуму.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

Продолжат работу предприятия «оборонки» с обязательным циклом работы, не прекратится и дистанционное обучение в школах и вузах. «Дистанционная работа не только не запрещена, а приветствуется», — пояснил Песков.

Цель нерабочей недели — минимизировать контакты, а не прекратить процесс образования и обучения, отметил представитель Кремля. Так что если те, кто работали удаленно, продолжат работу, то это будет только приветствоваться.

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