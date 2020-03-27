В Кремле призвали продолжать работать и учиться «на удаленке»

«Те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать работать», — сказал на брифинге про следующую неделю
Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании. Этот режим нерабочих дней введен, чтобы снизить контакты по максимуму.
Продолжат работу предприятия «оборонки» с обязательным циклом работы, не прекратится и дистанционное обучение в школах и вузах. «Дистанционная работа не только не запрещена, а приветствуется», — пояснил Песков.
Цель нерабочей недели — минимизировать контакты, а не прекратить процесс образования и обучения, отметил представитель Кремля. Так что если те, кто работали удаленно, продолжат работу, то это будет только приветствоваться.