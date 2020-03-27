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 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
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15:27 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции от коронавируса умерла 16-летняя девушка

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Шестнадцатилетняя гражданка Франции умерла от коронавируса COVID-19, сообщает L’Express.

Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано1 036+196
Скончалось3+1
Выздоровело45+7
Инфицировано551 337+83 744
Скончалось24 906+3 726
Выздоровело127 564+95 047
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03
Источник: AFP 2020

На прошлой неделе у девушки начался небольшой кашель. Затем ее состояние стало ухудшаться, кашель стал сильнее, она начала задыхаться и в итоге была госпитализирована.

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Если сидишь дома

В больнице у нее диагностировали коронавирус, а еще через несколько дней она скончалась от проблем с дыханием, вызванным инфекцией. Француженка стала самой молодой жертвой коронавируса в Европе.

По словам родных, у нее не было никаких хронических заболеваний, и она не жаловалась на самочувствие. Как рассказала журналистам старшая сестра покойной, они были уверены, что вирус представляет угрозу преимущественно для пожилых и были абсолютно шокированы произошедшим.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились свыше 465 тысяч человек, 21 тысяча умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Справка
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