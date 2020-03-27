Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

Как отмечается в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости, анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами, позволяет выделить несколько препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. Это лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов.
«Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир», — говорится в рекомендациях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились свыше 465 тысяч человек, 21 тысяча умерли.
Последним данным, в России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, трое умерли.