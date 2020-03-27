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15:50 (мск), источник: РИА Новости

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 036 +196
Скончалось3 +1
Выздоровело45 +7
Инфицировано551 337 +59 714
Скончалось24 906 +2 738
Выздоровело127 564 +10 121
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:06 MSK, 27.03
Источник: РИА Новости

Как отмечается в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости, анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами, позволяет выделить несколько препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. Это лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов.

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«Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир», — говорится в рекомендациях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились свыше 465 тысяч человек, 21 тысяча умерли.

Последним данным, в России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, трое умерли.

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