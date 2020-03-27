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16:16 (мск), источник: РИА Новости

Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о симптомах

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Заразившийся коронавирусом писатель Борис Акунин рассказал на своей странице в Facebook о течении болезни.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:06 MSK, 27.03
Источник: РИА Новости

«У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит», — написал он.

Акунин заболел вместе с супругой, но та переболела COVID-19 в легкой форме.

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Писатель переносил симптомы сложнее. У него поднималась температура до 39 градусов, ее приходилось сбивать.

«Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием — в этом случае приедет “скорая”. Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное», — вспомнил он.

На одиннадцатый день болезни врач прописал Акунину антибиотики, после чего ему полегчало.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире заражены более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи умерли. В России зафиксированы 1036 случаев заболевания, три человека умерли, 45 выздоровели.

Справка
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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03
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