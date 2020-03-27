Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о симптомах

«У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит», — написал он.
Акунин заболел вместе с супругой, но та переболела COVID-19 в легкой форме.
Писатель переносил симптомы сложнее. У него поднималась температура до 39 градусов, ее приходилось сбивать.
«Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием — в этом случае приедет “скорая”. Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное», — вспомнил он.
На одиннадцатый день болезни врач прописал Акунину антибиотики, после чего ему полегчало.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире заражены более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи умерли. В России зафиксированы 1036 случаев заболевания, три человека умерли, 45 выздоровели.