18:49 (мск), источник: ТАСС
МХТ, «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустят онлайн-версию «Круга чтения»
В проекте примет участие Константин Хабенский.
МХТ им. Чехова совместно с «Одноклассниками» и «ВКонтакте» запустят
С 27 марта по 2 апреля в соцсетях пройдут эфиры с актерами театра, которые будут читать стихи и прозу современных авторов. 27 марта в 20:00 рассказы Александра Цыпкина будет читать сам автор, а также актер Константин Хабенский. Планируется, что в проекте прозвучат произведения Oxxxymiron, Дмитрия Быкова, Дины Рубиной, Дмитрия Воденникова, Линор Горалик и других авторов.
Эфиры будут появляться в группах благотворительного фонда Константина Хабенского в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
«Круг чтения» — цикл МХАТовских вечеров, созданный режиссером Мариной Брусникиной. В рамках цикла, который существует 20 лет, актеры театра знакомят зрителей с современной поэзией и прозой.