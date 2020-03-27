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18:49 (мск), источник: ТАСС

МХТ, «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустят онлайн-версию «Круга чтения»

В проекте примет участие Константин Хабенский.

Источник: РИА "Новости"
Новость
«Одноклассники» собрали онлайн-экскурсии из закрывшихся на карантин музеев

МХТ им. Чехова совместно с «Одноклассниками» и «ВКонтакте» запустят онлайн-версию цикла литературных вечеров «Круг чтения». В проекте примут участие Константин Хабенский и Александр Цыпкин, сообщается в совместном пресс-релизе.

С 27 марта по 2 апреля в соцсетях пройдут эфиры с актерами театра, которые будут читать стихи и прозу современных авторов. 27 марта в 20:00 рассказы Александра Цыпкина будет читать сам автор, а также актер Константин Хабенский. Планируется, что в проекте прозвучат произведения Oxxxymiron, Дмитрия Быкова, Дины Рубиной, Дмитрия Воденникова, Линор Горалик и других авторов.

Эфиры будут появляться в группах благотворительного фонда Константина Хабенского в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». ​​​​​​

«Круг чтения» — цикл МХАТовских вечеров, созданный режиссером Мариной Брусникиной. В рамках цикла, который существует 20 лет, актеры театра знакомят зрителей с современной поэзией и прозой.

Справка
Культура в режиме онлайн. Как театры, музеи и музыканты ответили коронавирусу

Из-за пандемии коронавируса в нашей стране, как и во всем мире, были введены запреты на массовые мероприятия. Из-за этого театрам, музеям и многим другим площадкам пришлось временно закрыться. Чтобы не терять связь с аудиторией, некоторые из них уже организовали онлайн-трансляции и виртуальные экскурсии. О них — в нашей подборке.

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