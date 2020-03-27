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17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети меняют сюжеты книг под условия карантина

Старые книги с новыми историями.

Пользователи русскоязычного Twitter придумали новое развлечение в самоизоляции. Теперь они размышляют над тем, как могли бы выглядеть известные книги, если бы их действия разворачивались в условиях карантина.

Первой пофантазировать над новыми сюжетами решила пользовательница, которая предложила свое видение знаменитого романа Ивана Гончарова «Обломов». В ее варианте там не происходит ничего и книга ограничивается 200 страницами.

Другим пользователям понравилась идея, и так на свет «появились» абсолютно новые книги под привычными названиями.

Екатерина Гура

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