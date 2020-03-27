17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети меняют сюжеты книг под условия карантина
Старые книги с новыми историями.
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Старые книги с новыми историями.
Пользователи русскоязычного Twitter придумали новое развлечение в самоизоляции. Теперь они размышляют над тем, как могли бы выглядеть известные книги, если бы их действия разворачивались в условиях карантина.
Первой пофантазировать над новыми сюжетами решила пользовательница, которая предложила свое видение знаменитого романа Ивана Гончарова «Обломов». В ее варианте там не происходит ничего и книга ограничивается 200 страницами.
А давайте перескажем любимые литературные произведения с учётом карантина?— совершенно левая вислоухая котоженщина (@lerchekatze) March 23, 2020
Обломов на диване, к нему никто не приходит, в Екатерингоф не надо, все мероприятия отменили, Штольц не возвращается, Ольга сидит дома. Обломов долеживает до конца жизни, роман занимает 200 страниц.
Другим пользователям понравилась идея, и так на свет «появились» абсолютно новые книги под привычными названиями.
Н.В. Гоголь "Ревизор"— Mikhail Parokhodov (@parokhodov) March 23, 2020
Господа! К нам никто не едет!
Конец произведения
Гарри Поттер так и не вышел из чулана, в конце концов придумав себе воображаемых друзей, с которыми пережил все те же приключения, только у себя в голове. концовка - он лежит на полу, не двигаясь и уставившись в потолок, окончательно утратив связь с реальностью— poetic cinema (@woodson_7) March 23, 2020
Фродо нужно отнести кольцо в Мордор, но в Шире карантин. Впрочем в Мордоре тоже карантин, так что ничего плохого не произойдёт. Эльфы из Ривенделла и так никуда не ходили, им вообще пофиг. Тысячу страниц все рассуждают об этике, природе сущего, поют невнятные песни и ТОМНО ГЛЯДЯТ— ? фестиваль ксении ш. на минималках (@alpy_lovkost) March 23, 2020
Дядя Федор переходит на удаленку и валит в заброшенную деревню. К нему прибиваются звери, чьи хозяева умерли от коронавируса. И живут они здорово и счастливо, пока к ним не заглядывает в гости почтальон, контактировавший на почтамте с туристом из Италии три дня назад— крышечка (@mokryaska) March 23, 2020
«Малыш и Карлсон» с учётом карантина: абсолютно ничего не меняется. Малыш и так сидит дома круглыми сутками; Карлсон в самом расцвете сил, значит, вне зоны риска, на крышах ни с кем не контактирует; Фрекен Бок помешана на чистоте (всё время пылесосит).— Alexander Kulikov (@Cooleach) March 23, 2020
В город N не приезжает некий Чичиков, потому что въезд запрещен из-за карантина.— пурполли (@purpolly) March 23, 2020
В город N не приезжает некий Чичиков, потому что въезд запрещен из-за карантина.— пурполли (@purpolly) March 23, 2020
Онегина из-за карантина не пускают на похороны дяди, он не получает наследства и садится в долговую яму. Ленский не может выехать из Геттингена и остается профессором при кафедре спиваться с братьями Гримм; Татьяна вырастает старой девой, Ольгу выдают замуж за соседа. Все живы— émigré grimace (@DiasporaOf1) March 23, 2020
Колобок от дедушки ушел и от бабушки ушел, чтобы не заразить стариков коронавирусом— Иванов (@tmuscorpion) March 23, 2020
Робинзон Крузо выживает на острове— Оленины Кусок (@Dumb_VioletDeer) March 23, 2020
Екатерина Гура