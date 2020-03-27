Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 КС признал законным изменение Конституции России Поправки, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина одобрены
Фоторепортажи
12В мире зацвела сакура
16Опубликованы изображения SARS-CoV-2
17:23 (мск), источник: Интерфакс

Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Правительство России инициировало целый комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19: уже с 28 марта будут закрыты рестораны, бары, санатории, детские лагеря и горнолыжные курорты, а региональным властям рекомендовали запретить все массовые мероприятия и закрыть кинотеатры.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано1 036+196
Скончалось3+1
Выздоровело45+7
Инфицировано553 244+85 651
Скончалось25 035+3 855
Выздоровело127 567+95 050
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03
Источник: РИА "Новости"

В соответствии с поручениями премьера Михаила Мишустина, регионам необходимо приостановить с 28 марта до 5 апреля работу организаций общественного питания (кафе, ресторанов, баров и т. п.), за исключением тех, которые готовят еду доставки.

С 28 марта вплоть до 1 июня прекратят прием и размещение санатории, пансионаты, гостиницы на территории курортов и оздоровительные детские лагеря.

Разместиться в них смогут только люди, находящиеся в служебных командировках и поездках. Детские смены будут отменены, в том числе в главных российских детских лагерях «Артеке» и «Орленке», уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе Минпросвщения.

Во время загрузки произошла ошибка.
Всем отдыхающим, которых ситуация с коронавирусом застала в санаториях, пансионатах и детских лагерях, придется самоизолироваться в номерах до конца срока проживания без возможности его продлить.
Что полезно знать
Если сидишь дома

Администрации объектов должна организовать питание в зданиях, где будут находиться самоизолированные, и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий.

В целом, региональным властям поручено рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Кроме того, правительство РФ дало региональным властям рекомендации временно приостановить проведение концертов, шоу, матчей, выставок и других досуговых, развлекательных, зрелищных, спортивных, рекламных и прочих подобных мероприятий с «очным присутствием граждан». В частности, нельзя будет проводить такие мероприятия в парках культуры и отдыха и в торгово-развлекательных центрах.

Рекомендовано закрыть ночные клубы, дискотеки, кинотеатры и кинозалы, детские игровые комнаты. Наконец, налагается запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.
Во время загрузки произошла ошибка.

Ограничения в Москве строже федеральных

Рекомендации уже начали исполнять региональные органы власти, причем в случае Москвы и Подмосковья региональные решения оказываются строже, чем федеральные.

Так, в столице и Московской области с 28 марта будут закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярии.

Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие столичные парки, в частности, ЦПКИО им. Горького, парк Сокольники, парк «Зарядье» и ВДНХ.

Число заболевших и нерабочая неделя

Число официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в России по состоянию на утро 27 марта перевалило за тысячу и достигло отметки в 1036. Трое человек скончались от коронавируса, выписаны из больниц 45 выздоровевших.

В среду президент России Владимир Путин обратился к нации. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России. Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучение.

Меры по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:30 MSK, 27.03
Коронавирус COVID-19
Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение
Во Франции от коронавируса умерла 16-летняя девушка
В Кремле призвали продолжать работать и учиться «на удаленке»
У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружен коронавирус
Саудовская Аравия отрицает контакты с Россией по сделке ОПЕК+
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
Доллар и евро прибавили по рублю
Как выглядят опасные вирусы под микроскопом (фото)
16-летняя девушка умерла во Франции от коронавируса
В России умер пациент с коронавирусом
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Почти идеальные умные часы по отличной цене Стоят дешевле Watch GT 2, умеют все то же самое
Авто
Еще 10 марок подняли цены на авто за последние 10 дней Падение рубля и пандемия коронавируса неизбежно сказались на российском авторынке. Публикуем новые ценовые данные
Кино
Голливудский актер Марк Блум умер из-за коронавируса Звезде фильма «Крокодил Данди» было 69 лет
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
6 мест, куда можно сходить с детьми на карантине С началом всемирного карантина музеи, театры и даже зоопарки перешли в режим интернет-общения со своими посетителями
Леди
Ани Лорак показала, как выглядела 26 лет назад Певица показала свои «первые уроки вокала».
Новости партнеров
Мать Собчак отправлена в Коммунарку на изоляцию
Установлено, чем российский коронавирус отличается от китайского
За какие качества Путин сделал Мишустина премьером
Смертоносный вирус: вот о чем вирусологи молчат
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь