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17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон показал, как выглядит Загреб после мощного землетрясения (видео)

Разрушенные крыши и груды кирпичей.

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20
фотографий
20
фотографий

22 марта в Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Первые подземные толчки начались в 6.23 по местному времени. Эпицентр находился в 7 километрах к северу от Загреба.

Местный житель Мислав Степинац с помощью беспилотника снял город с высоты птичьего полета, показав разрушения после землетрясения. На кадрах видны груды кирпичей на городских улицах, потрескавшиеся или разрушенные крыши домов, а также поврежденные автомобили.

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Сообщается, что землетрясение такой силы в последний раз было в Хорватии 140 лет назад. В результате подземных толчков пострадали несколько человек, один погиб.

Екатерина Гура

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