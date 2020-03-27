17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон показал, как выглядит Загреб после мощного землетрясения (видео)
Разрушенные крыши и груды кирпичей.
22 марта в Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Первые подземные толчки начались в 6.23 по местному времени. Эпицентр находился в 7 километрах к северу от Загреба.
Местный житель Мислав Степинац с помощью беспилотника снял город с высоты птичьего полета, показав разрушения после землетрясения. На кадрах видны груды кирпичей на городских улицах, потрескавшиеся или разрушенные крыши домов, а также поврежденные автомобили.
Сообщается, что землетрясение такой силы в последний раз было в Хорватии 140 лет назад. В результате подземных толчков пострадали несколько человек, один погиб.
Екатерина Гура