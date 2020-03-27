18:02 (мск), источник: РИА Новости
Бон Джови выложил песню, записанную с принцем Гарри
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Джон Бон Джови выложил в Сеть новый сингл «Unbroken», записанный с принцем Гарри в конце февраля, сообщает NME.
В знаменитой студии Abbey Road в работе над песней, помимо герцога Сассекского, принял участие хор Invictus Games Choir.
Композиция предназначена для фонда Invictus Games, который поддерживает лечение и реабилитацию бывших военных с инвалидностью.
«Есть возможность в позитивном ключе говорить о боевых шрамах с военнослужащими. Некоторые из них переживают посттравматический шок, другие страдают от депрессии, но в этом их сила. Они могут быть послами и ролевыми моделями, которые нам всем нужны», — отметил 35-летний принц Гарри, рассказывая о своем вкладе.
«Благодарю вас за то, что вы сделали, вы озаряете светом это начинание <…> Именно поэтому у меня появилось вдохновение и возникла мысль написать песню. Их стремление служить стране, то, что они отдали, то, что они получают от пения, — все это очень трогательно», — прокомментировал 58-летний музыкант, который исполняет главную вокальную партию в композиции.
Песня представляют собой новую версию трека «Unbroken» 2019 года. Оригинал тоже был посвящен ветеранам.