Футурологи рассказали, как коронавирус изменит мир

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались.
Пандемия как «перезагрузка»
Говоря о пандемии коронавируса, собеседники РИА Новости отмечают, что ее последствия могут коснуться самых основ общества. Американский футуролог, исполнительный директор института DaVinci Institute Томас Фрей считает, что пандемия коронавируса имеет шанс стать для человечества своего рода «перезагрузкой».
«Мы только что нажали гигантскую кнопку перезагрузки для всего человечества», — заявил футуролог РИА Новости, отметив, что значительную роль в сложившейся ситуации играет «состояние страха и паники».
По его мнению, одним из результатов пандемии станет то, что в будущем люди, занимающие руководящие должности, при принятии решений будут в значительно большей степени исходить из анализа большого объема данных. «Великий кризис — время, когда рождаются великие лидеры», — убежден Фрей.
«Немыслимо думать, что после того, как все утихнет, лидеры не будут подвержены суровой критике за плохие решения. Мы перешли от формулы “счастье в неведении” к тому времени, когда мы знаем, что существует проблема, но не знаем, что с этим делать», — считает он.
Рене Рорбек, руководитель кафедры прогнозирования, инновации и трансформации французской бизнес-школы EDHEC Business School, отмечает, в свою очередь, что пандемия показала: люди, занимающие в обществе лидирующие позиции, должны уметь ориентироваться в непредсказуемых ситуациях.
По его словам, в будущем произойдет переход от уже испытанных и проверенных методов к другим подходам, ориентированным на действия:
Будут необходимы способность начать действовать, создать импульс, снизить степень неопределенности посредством действий.
В свою очередь футуролог Джон Суини, директор казахстанского исследовательского института по изучению будущего QRIFS, обращает внимание на перемены, которые в результате пандемии коронавируса произойдут в сознании людей.
«Одним из наиболее значительных последствий пандемии является тот сдвиг в сознании, который она вызовет. Само наше понимание того, что возможно, переменилось, и, к лучшему это или к худшему, это повлияет на то, что мы думаем о будущем следующих поколений», — отметил Суини в беседе с РИА Новости.
Ни один микроб не пройдет
Футурологи предсказывают: вооруженные силы стран мира из-за пандемии коронавируса повысят степень готовности к ситуациям, представляющим угрозу — в том числе невидимую. Речь идет, в частности, о развитии биологического оружия.
«Эпоха тяжелых вооружений подходит к концу, а био- и кибервойны, а также войны разумов, только начинаются», — заявил Фрей, отметив, что времена, когда угрозы станут невидимыми, ознаменуются развитием искусственного интеллекта.
«Большинство стран усилят свои сети искусственного интеллекта, разработанные, чтобы сделать невидимые угрозы видимыми. Цель будет заключаться в том, чтобы ни один микроб, вирус, бактерия, грибки или простейшие не могли пересечь границу незамеченными», — считает футуролог.
Футуролог Брайан Александер из Джорджтаунского университета также полагает, что после пандемии коронавируса страны мира нарастят свой военно-биологический потенциал. По его мнению, пандемия коронавируса может заставить вооруженные силы стран начать больше прислушиваться к словам ученых:
«Как показывает этот кризис, многие страны, если не большинство, не готовились к угрозам, которых в течение многих лет, а может, и десятилетий, ожидали ученые, футурологи и даже их собственные оборонные аналитики», — отметил в свою очередь Джон Суини.
Пауза, или COVID-19 объединяет
Значительной части людей в мире из-за коронавируса пришлось отправиться на карантин или перейти на режим удаленной работы. По данным Business Insider, пандемия заперла в домах примерно треть населения планеты. Футуролог Томас Фрей предупреждает: COVID-19 может привести к тому, что уединение станет новой социальной нормой.
«Есть что-то очень целебное в том, чтобы иметь возможность нажать кнопку “пауза” на всех стрессах повседневной жизни и спрятаться в собственный кокон», — полагает Фрей, который в то же время отмечает «объединяющую силу» пандемии.
«Кризис становится общей чертой, которую мы все разделяем, и мы чувствуем себя комфортно, делясь своим опытом с онлайн-знакомыми на другом конце света… Борьба с общим врагом — великая объединяющая сила. Гораздо труднее воспринимать как врага человека из другой страны, а также человека другой расы, религии и культуры, когда вы оба пережили тяжелые времена глобального кризиса», — поясняет собеседник агентства.
Аналогичного мнения придерживается Рене Рорбек: в борьбе с пандемией коронавируса могут помочь лишь скоординированные усилия.
«Я действительно верю, что борьба с этим кризисом еще больше объединит нас как мировое сообщество… что она укрепит нашу способность находить совместные ответы на другие глобальные вызовы, с которыми мы сталкиваемся как человечество», — отмечает он.
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