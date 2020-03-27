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22:55 (мск), источник: РИА Новости

У Линдеманна не обнаружили коронавирус

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Тест солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна на коронавирус показал отрицательный результат, говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице группы в Facebook.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:02 MSK, 27.03
Источник: РИА Новости

Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что Линдеманн сдал положительный тест на коронавирус и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии берлинской клиники.

«Вчера вечером Тилль Линдеманн был госпитализирован по решению врача группы. Тилль провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус был отрицательным», — говорится в заявлении.

В середине марта музыканты группы Lindemann провели в Москве два концерта вместо одного из-за повышенных мер безопасности на фоне коронавируса. Примечательно, что из-за ситуации с коронавирусом на концерте продавали лимитированный выпуск защитных масок c провокационной надписью «К черту корону» (перевод с английского).

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