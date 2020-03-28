Эпидемиолог рассказал о пике эпидемии коронавируса в России

Накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
«Сейчас везут россиян
При этом эксперт затруднился назвать точные сроки окончания распространения новой коронавирусной инфекции в России.
«Посмотрим. Сейчас очень много предсказаний и пророчеств. Хорошо, когда живем в одной стране и представляем ситуацию, а ведь мы живем на Земле, где полным полно всего. Очень многое зависит от изоляции», — заключил Малышев.
Ранее главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико предположил, что распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая.
По словам специалиста, эта инфекция подчиняется тем же принципам, что и другие ОРВИ. Дело в том, что основной механизм передачи —
По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились свыше 500 тысяч человек, 23 тысячи умерли.
В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, четверо умерли.