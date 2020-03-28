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08:59 (мск), источник: РИА Новости

Эпидемиолог рассказал о пике эпидемии коронавируса в России

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Николай Малышев в беседе с НСН предрек рост числа заболевших COVID-19 из числа вернувшихся из-за границы россиян.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 036 +196
Скончалось5 +3
Выздоровело45 +7
Инфицировано598 070 +64 654
Скончалось27 761 +3 679
Выздоровело131 772 +9 062
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:10 MSK, 28.03
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Накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.

«Сейчас везут россиян из-за границы, где они довольно много общались с местным населением и между собой, вполне возможно еще будут завозы инфекции. И в течение ближайших двух недель будут выявлены случаи заболеваний», — рассказал эпидемиолог.

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При этом эксперт затруднился назвать точные сроки окончания распространения новой коронавирусной инфекции в России.

«Посмотрим. Сейчас очень много предсказаний и пророчеств. Хорошо, когда живем в одной стране и представляем ситуацию, а ведь мы живем на Земле, где полным полно всего. Очень многое зависит от изоляции», — заключил Малышев.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико предположил, что распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая.

По словам специалиста, эта инфекция подчиняется тем же принципам, что и другие ОРВИ. Дело в том, что основной механизм передачи — воздушно-капельный, и активность эпидемического процесса существенно снижается в теплое время года.

COVID-19

По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились свыше 500 тысяч человек, 23 тысячи умерли.

В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, четверо умерли.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:10 MSK, 28.03
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