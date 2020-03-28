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09:26 (мск), источник: РИА Новости

В московском транспорте отключили вещание на всех медианосителях

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Московский транспорт отключил с субботы вещание на всех медианосителях, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:10 MSK, 28.03
Источник: РИА Новости

В городском транспорте установлены экраны, на которых обычно транслируются новости либо различные развлекательные материалы.

«С сегодняшнего дня мы отключили все вещание на всех медианосителях в транспорте. Останьтесь дома, пожалуйста», — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля, включая те дни, которые объявлены нерабочими. Он также попросил в эти дни соблюдать максимально строго домашний режим, а если нужно ходить на работу, то следует ограничить свой маршрут поездкой туда и обратно.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

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