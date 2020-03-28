В московском транспорте отключили вещание на всех медианосителях

В городском транспорте установлены экраны, на которых обычно транслируются новости либо различные развлекательные материалы.
«С сегодняшнего дня мы отключили все вещание на всех медианосителях в транспорте. Останьтесь дома, пожалуйста», — говорится в сообщении в
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля, включая те дни, которые объявлены нерабочими. Он также попросил в эти дни соблюдать максимально строго домашний режим, а если нужно ходить на работу, то следует ограничить свой маршрут поездкой туда и обратно.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.