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12:27 (мск), источник: Forbes

Как иммунитет борется с коронавирусом: данные исследований

Австралийские ученые исследовали, как иммунная система человека борется с коронавирусом. Ответ организма при выздоровлении оказался похожим на аналогичные процессы при заболевании гриппом.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 264 +228
Скончалось4 +2
Выздоровело49 +4
Инфицировано601 478 +63 670
Скончалось27 862 +3 735
Выздоровело131 826 +8 514
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:26 MSK, 28.03
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Ученые из Института инфекции и иммунитета имени Питера Доэрти в австралийском Мельбурне провели исследование, которое FT называет самым подробным из существующих на тему коронавируса. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, обнадеживают по поводу способности иммунной системы человека давать отпор вирусу, отмечает издание.

Ученые исследовали случай 47-летней женщины, заразившейся вирусом после поездки в китайский Ухань, где были зарегистрированы первые случаи заболевания. Женщина поступила в отделение неотложной помощи в Мельбурне через четыре дня после того, как у нее начали проявляться симптомы болезни (вялость, боль в горле, сухой кашель, боль в грудной клетке, затрудненное дыхание и жар). До этого женщина на здоровье не жаловалась.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Во время пребывания в больнице пациентка не получала ни антибиотики, ни противовирусные препараты. Ей не требовалась искусственная вентиляция легких. Единственную помощь, которую ей оказали — внутривенное введение жидкости для поддержания водного баланса в организме. Ее кровь брали для исследований в четыре разных периода во время болезни.

В итоге пациентка выздоровела через две недели. По словам одного из исследователей, Оана Нгуена, в какой-то момент ученые зафиксировали появление больших популяций клеток иммунной системы, что часто является признаком выздоровления при сезонном гриппе. «Мы предположили, что пациент выздоровеет через три дня, так и произошло», — сказал он.

Грудная клетка пациентки стала чистой через 10 дней после обращения в больницу. На 11-й день ее выписали на домашний карантин. Симптомы исчезли полностью на 13-й день. Антитела к вирусу, который вызывает COVID-19, продолжали увеличиваться до последнего, 20-го дня исследования.

«Наше исследование показывает, что, несмотря на то, что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе», — говорит профессор Кэтрин Кедзирска. По ее словам, исследование — громадный шаг вперед в понимании того, что за счет каких процессов пациенты выздоравливают от коронавируса. Результаты исследования можно использовать, чтобы понять, например, чего не хватает тем пациентам, у которых заболевание протекает в более тяжелой форме или со смертельным исходом.

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По словам еще одного участника исследования, доктора Ирани Тевараджана, в мире порядка 80% случаев заболевания коронавирусом проходят в легкой или умеренной форме, поэтому очень важно понимать, как отвечает иммунная система организма на вирус в этих случаях.

Похожие результаты получили ученые из Пекинского медицинского колледжа в Китае, проводившие исследования на макаках. Они обнаружили, что обезьяны активно противостоят вирусу, вырабатывая достаточное количество антител. Китайские ученые предположили, что человеческий организм тоже способен на сильную иммунную реакцию, чтобы победить вирус.

По данным на 27 марта, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 542 000 человек, количество приближается к 25 000 человек. Более 128 000 человек выздоровело. В России вирусом заболели 1264человека, умерли четверо.

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.

Рузана Ахмеджанова

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