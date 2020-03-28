Вирусолог дал прогноз по распространению коронавируса в России

«Пандемия закончится, когда она закончится в США и Евросоюзе, потому что под них она была “создана”. Это будет волевое решение ВОЗ, столь же политически ангажированное, как и решение ее объявить. В России количество завозных случаев будет увеличиваться до некоторого момента, пока наши соотечественники продолжают возвращаться
«Что касается Российской Федерации, то она продолжает являться оплотом европейской стабильности, причем во всех смыслах», — добавил собеседник.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.