Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 КС признал законным изменение Конституции России Поправки, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина одобрены
Фоторепортажи
10Как выглядят самые опасные вирусы
20Сильнейшее за 140 лет землетрясение в Хорватии
12:25 (мск), источник: РИА Новости

Вирусолог дал прогноз по распространению коронавируса в России

ВЛАДИВОСТОК, 28 мар — РИА Новости. Число завозных случаев коронавируса в России продолжит увеличиваться какое-то время, пока соотечественники будут возвращаться из-за рубежа, но мощной эпидемической волны, вероятно, не будет, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

Коронавирус COVID-19
12:27 (мск)Как иммунитет борется с коронавирусом: данные исследований
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 264 +228
Скончалось4 +2
Выздоровело49 +4
Инфицировано601 478 +63 670
Скончалось27 862 +3 735
Выздоровело131 826 +8 514
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:26 MSK, 28.03
Источник: РИА Новости

«Пандемия закончится, когда она закончится в США и Евросоюзе, потому что под них она была “создана”. Это будет волевое решение ВОЗ, столь же политически ангажированное, как и решение ее объявить. В России количество завозных случаев будет увеличиваться до некоторого момента, пока наши соотечественники продолжают возвращаться из-за рубежа. Но я надеюсь, что на территории РФ такой эпидемической волны, как в Евросоюзе, не будет», — сказал ученый.

Он отметил, что действия США и Западной Европы по борьбе с коронавирусом пока сложно сравнить со слаженными действиями КНР, и «там может быть что угодно».

«Что касается Российской Федерации, то она продолжает являться оплотом европейской стабильности, причем во всех смыслах», — добавил собеседник.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

Во время загрузки произошла ошибка.
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:00 MSK, 28.03
 Николай Дроздов рассказал, как побороть коронавирус
В Минтруде объяснили условия оплаты труда на нерабочей неделе
Коронавирус COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1264
Коронавирус COVID-19: главные события 27 марта
Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение
Во Франции от коронавируса умерла 16-летняя девушка
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1264
Эпидемиолог рассказал о пике эпидемии коронавируса в России
США обвинили Россию в распространении лжи о коронавирусе в СМИ
Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием
В России умер еще один пациент с коронавирусом
Россиян будут уведомлять о причинах блокировки карт
В США зафиксировали отрицательные цены на нефть
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Гречка и туалетная бумага — новая валюта. Как социальные сети реагируют на пандемию коронавируса Юмор — все еще лучшее лекарство
Авто
Еще 10 марок подняли цены на авто за последние 10 дней Падение рубля и пандемия коронавируса неизбежно сказались на российском авторынке. Публикуем новые ценовые данные
Кино
Бузова пришла на шоу к Летучей вместе с возлюбленным Пара поучаствовала в новой программе «Детки-предки»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Ваши дети гуляют? 235
Год выпуска начался через одно место :( 197
Обида 154
пятница 128
Леди
Ани Лорак показала, как выглядела 26 лет назад Певица показала свои «первые уроки вокала».
Новости партнеров
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Излечившаяся от коронавируса Куриленко назвала таблетки, которые ей помогли
ВОЗ назвала главного врага коронавируса, и это не лекарство
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь