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12:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Финляндии показал сказочную красоту Севера (фото)

Завораживающие снимки природы.

Молодой финский фотограф Юлиус Кахконен начал фотографировать сравнительно недавно, но быстро пришел к уникальному стилю в фотографии. Он редактирует свои пейзажные снимки так, что они напоминают кадры из фэнтези или сказок.

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Финляндия

По словам Юлиуса, он живет в небольшом городке, в котором всего около 3 тысяч жителей. Фотографировать здесь особо нечего, поэтому в 2017 году он начал «менять реальность» с помощью фоторедактора.

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Исландия

Начав зарабатывать фотографией, Кахконен стал много путешествовать. Теперь он фотографирует красоту не только родной Финляндии, но и других стран Севера — Исландии и Норвегии. За его волшебными пейзажами следят уже 358 тысяч подписчиков в соцсетях.

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Финляндия

Анна Лысенко

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