12:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Финляндии показал сказочную красоту Севера (фото)
Завораживающие снимки природы.
Молодой финский фотограф Юлиус Кахконен начал фотографировать сравнительно недавно, но быстро пришел к уникальному стилю в фотографии. Он редактирует свои пейзажные снимки так, что они напоминают кадры из фэнтези или сказок.
По словам Юлиуса, он живет в небольшом городке, в котором всего около 3 тысяч жителей. Фотографировать здесь особо нечего, поэтому в 2017 году он начал «менять реальность» с помощью фоторедактора.
Начав зарабатывать фотографией, Кахконен стал много путешествовать. Теперь он фотографирует красоту не только родной Финляндии, но и других стран Севера — Исландии и Норвегии. За его волшебными пейзажами следят уже 358 тысяч подписчиков в соцсетях.
Анна Лысенко