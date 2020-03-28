Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 КС признал законным изменение Конституции России Поправки, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина одобрены
Фоторепортажи
19Подведены итоги конкурса Nature TTL 2020
10Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке
13:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Знаменитости снялись в клипе Гудкова про самоизоляцию (видео)

«Оставайтесь дома!» — подписали видео на странице «Вечернего Урганта» в соцсети.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 264 +228
Скончалось4 +2
Выздоровело49 +4
Инфицировано602 262 +59 845
Скончалось27 889 +3 535
Выздоровело131 854 +7 690
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:34 MSK, 28.03

Российские знаменитости снялись в клипе «Музыкальной студии Александра Гудкова» и шоу «Вечерний Ургант» о важности самоизоляции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Песню записали на мотив хита немецкой группы La Bouche «Be My Lover» 1992 года.

В клипе использованы домашние видео Ивана Урганта, Ольги Бузовой, Тимати, Филиппа Киркорова, Монатика, Ильи Прусикина, Данилы Поперечного, Федора Смолова, Павла Деревянко, Лолиты Милявской, Нади Дорофеевой и других.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1264
Вирусолог дал прогноз по распространению коронавируса в России
США обвинили Россию в распространении лжи о коронавирусе в СМИ
Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием
В России умер еще один пациент с коронавирусом
В США зафиксировали отрицательные цены на нефть
OneWeb объявила о банкротстве
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Гречка и туалетная бумага — новая валюта. Как социальные сети реагируют на пандемию коронавируса Юмор — все еще лучшее лекарство
Авто
Еще 10 марок подняли цены на авто за последние 10 дней Падение рубля и пандемия коронавируса неизбежно сказались на российском авторынке. Публикуем новые ценовые данные
Кино
Бузова пришла на шоу к Летучей вместе с возлюбленным Пара поучаствовала в новой программе «Детки-предки»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Ваши дети гуляют? 258
Год выпуска начался через одно место :( 203
Обида 159
пятница 128
Леди
Ани Лорак показала, как выглядела 26 лет назад Певица показала свои «первые уроки вокала».
Новости партнеров
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Врачи узнали, где Лев Лещенко подхватил коронавирус
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь