13:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Знаменитости снялись в клипе Гудкова про самоизоляцию (видео)
«Оставайтесь дома!» — подписали видео на странице «Вечернего Урганта» в соцсети.
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«Оставайтесь дома!» — подписали видео на странице «Вечернего Урганта» в соцсети.
Российские знаменитости снялись в клипе «Музыкальной студии Александра Гудкова» и шоу «Вечерний Ургант» о важности самоизоляции.
Песню записали на мотив хита немецкой группы La Bouche «Be My Lover» 1992 года.
В клипе использованы домашние видео Ивана Урганта, Ольги Бузовой, Тимати, Филиппа Киркорова, Монатика, Ильи Прусикина, Данилы Поперечного, Федора Смолова, Павла Деревянко, Лолиты Милявской, Нади Дорофеевой и других.
Анна Лысенко