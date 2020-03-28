В России поступят в оборот еще 30 млн медицинских масок

«На сегодняшний день по маскам: Министерством промышленности и торговли введено в обращение большое количество масок, они поступают еще в общем количестве — более 30 млн [штук]», — сказал глава Минздрава.
«Я хочу сказать, что четырехслойные марлевые маски также могут работать спокойно, сегодня проведены тестирования таких масок, они разрешены к обороту. Их непосредственно шьют на заводах, затем [они]поступают в том числе в медицинские организации и аптеки», — сказал он.
Глава Минздрава напомнил правила ношения масок. «Носить просто на воздухе и дома маску не имеет никакого смысла, если у вас нет контакта. Нужно выбирать, где и когда ее носить», — сказал Мурашко.
Министр также признал, что на антисептики для рук сохраняется ажиотажный спрос. Вместе с тем он напомнил, что увеличены объемы производства этих средств.