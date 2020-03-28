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15:09 (мск), источник: ТАСС

В России поступят в оборот еще 30 млн медицинских масок

Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, четырехслойные марлевые маски также эффективны для защиты от инфекции.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:51 MSK, 28.03
Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Более 30 млн защитных медицинских масок поступят в оборот в России в ближайшее время, сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день по маскам: Министерством промышленности и торговли введено в обращение большое количество масок, они поступают еще в общем количестве — более 30 млн [штук]», — сказал глава Минздрава.

Мурашко также заявил, что четырехслойные марлевые маски эффективны для защиты от инфекции и препятствования ее распространению.

«Я хочу сказать, что четырехслойные марлевые маски также могут работать спокойно, сегодня проведены тестирования таких масок, они разрешены к обороту. Их непосредственно шьют на заводах, затем [они]поступают в том числе в медицинские организации и аптеки», — сказал он.

Глава Минздрава напомнил правила ношения масок. «Носить просто на воздухе и дома маску не имеет никакого смысла, если у вас нет контакта. Нужно выбирать, где и когда ее носить», — сказал Мурашко.

Министр также признал, что на антисептики для рук сохраняется ажиотажный спрос. Вместе с тем он напомнил, что увеличены объемы производства этих средств.

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