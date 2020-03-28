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15:57 (мск), источник: Lenta.Ru

В России представили препарат для лечения коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохим» для лечения коронавируса. Об этом 28 марта сообщает ТАСС.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:51 MSK, 28.03
Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что лекарство было разработано на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции. «Мефлохим» может блокировать цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток, а также препятствовать активации воспалительного ответа, вызванного вирусом, рассказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

«Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», — заключила она.

В России за последние сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения, общее число выявленных случаев достигло 1264. Всего в стране коронавирусная инфекция унесла жизни пяти человек.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.

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