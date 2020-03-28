В России представили препарат для лечения коронавируса

Уточняется, что лекарство было разработано на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции. «Мефлохим» может блокировать цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток, а также препятствовать активации воспалительного ответа, вызванного вирусом, рассказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.
«Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», — заключила она.
В России за последние сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения, общее число выявленных случаев достигло 1264. Всего в стране коронавирусная инфекция унесла жизни пяти человек.
25 марта президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом