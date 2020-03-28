16:48 (мск), источник: РИА Новости
В Чечне ограничили передвижение из-за коронавируса
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Власти Чеченской республики приняли решение ограничить передвижение внутри региона, сообщила ЧГТРК «Грозный».
«В целях предупреждения завоза и распространения коронавируса на территории Чеченской Республики по поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова принимаются комплексные меры. Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению», — цитирует телеканал обращение председателя парламента региона Магомеда Даудова.
Как отметил Даудов, правоохранительные органы будут жестко следить за соблюдением предписаний.
В России общее число случаев коронавируса достигло 1264 (817 из них — в Москве), 49 человек выздоровели, шестеро умерли.