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 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
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21:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 28 марта

В России нашли лекарство для лечения коронавируса, Ухань ослабляет карантин, движение через российскую границу временно ограничивают, а знаменитости танцуют в клипе Гудкова про самоизоляцию.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 264 +228
Скончалось5 +1
Выздоровело49 +4
Инфицировано640 589 +63 730
Скончалось29 848 +3 393
Выздоровело137 270 +8 893
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:28 MSK, 28.03
Источник: РИА "Новости"

Новые заражения в России

За сутки еще у 228 россиян подтвердили коронавирусную инфекцию. Число зараженных в стране составило 1264 человека. Случаи заражения зафиксированы в 62 регионах страны, при этом 114 из них отмечены в Москве. Выздоровели на данный момент 49 человек.

Волонтеры в одном из московских супермаркетов покупают продукты для доставки пожилым местным жителям | Источник: AFP 2020
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Россия закроет границы

Движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы будут временно ограничены из-за коронавируса.

Ухань ослабляет карантин

Число людей, инфицированных коронавирусом во всех странах мира, превысило 600 тысяч человек. Больше всего заболевших сейчас в США: там поставлено уже больше 104 тыс. диагнозов.

Тем временем город Ухань в Китае, с которого началась пандемия, частично отменил карантин после более чем двухмесячной изоляции. Людям разрешено въезжать в город, но покидать его по-прежнему запрещается.

Вирусолог дал прогноз по распространению коронавируса в России

Число завозных случаев коронавируса в России продолжит увеличиваться какое-то время, пока соотечественники будут возвращаться из-за рубежа, но мощной эпидемической волны, вероятно, не будет, считает заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Как иммунитет борется с коронавирусом: данные исследований

Австралийские ученые исследовали, как иммунная система человека борется с коронавирусом. Ответ организма при выздоровлении оказался похожим на аналогичные процессы при заболевании гриппом. Результаты исследования обнадеживают, говорят специалисты.

В России нашли лекарство для лечения коронавируса и появилась новая тест-система для диагностики

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат «Мефлохим» для лечения коронавируса. Он разработан на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции.

Тем временем в Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса. Результат с ее помощью можно получить за 90 минут.

Италия и Испания столкнулись с рекордным числом смертей

За сутки в Италии от коронавируса умерло 969 человек, а в Испании 769. Обе страны ввели почти полный карантин. Их правительства рассчитывают, что ограничения позволят сдержать распространение болезни.

Священник Дон Марчелло благословляет умерших в церкви Сан-Джузеппе в Сериате (Италия) | Источник: AFP 2020
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Из-за пандемии по всему миру отпускают заключенных

Власти десятка стран приняли решение выпустить из тюрем — временно или насовсем — часть заключенных. В некоторых государствах мера затронула пожилых и хронически больных, в других отпускают осужденных по политическим статьям, в третьих — сидящих за малозначительные правонарушения.

Знаменитости снялись в клипе Гудкова про самоизоляцию

Шоумен Александр Гудков перепел хит немецкой группы La Bouche «Be My Lover». Он призывает соблюдать карантин и самоизолироваться. Убеждать россиян Гудкову помогают Иван Ургант, Ольга Бузова, Тимати, Филипп Киркоров, Павел Деревянко, Надя Дорофеева и другие.

Полицейский в шлеме в виде коронавируса инструктирует семью на въезде в Ченнай (Индия) | Источник: AFP 2020

Инженер с помощью лампы показал, как распространяется вирус

Бывший инженер НАСА Марк Робер провел эксперимент в одной из американских школ, чтобы показать, как легко могут распространяться вирусы. Он взял флуоресцентный порошок и «припудрил» им руку учительницы младших классов и еще одного ученика. В конце учебного дня Робер поискал «следы» порошка с помощью специальной лампы.

Опустевший Париж

Сегодня в постоянной рубрике «Мир до и после коронавируса» — столица Франции. Беспилотник пролетел над знаковыми улицами и площадями Парижа, чтобы показать, как опустел город всего за месяц.

В клубе Черышева эпидемия

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в «Валенсии» достигло 25 человек, среди них 10 футболистов, остальные — персонал клуба. Хавбек сборной России Денис Черышев в список инфицированных не попал.

Анна Лысенко

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
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