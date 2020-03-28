Коронавирус COVID-19: главные события 28 марта

Новые заражения в России
За сутки еще у 228 россиян подтвердили коронавирусную инфекцию. Число зараженных в стране составило 1264 человека. Случаи заражения зафиксированы в 62 регионах страны, при этом 114 из них отмечены в Москве. Выздоровели на данный момент 49 человек.
Волонтеры в одном из московских супермаркетов покупают продукты для доставки пожилым местным жителям | Источник: AFP 2020
Россия закроет границы
Движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы будут временно ограничены из-за коронавируса.
Ухань ослабляет карантин
Число людей, инфицированных коронавирусом во всех странах мира, превысило 600 тысяч человек. Больше всего заболевших сейчас в США: там поставлено уже больше 104 тыс. диагнозов.
Тем временем город Ухань в Китае, с которого началась пандемия, частично отменил карантин после более чем двухмесячной изоляции. Людям разрешено въезжать в город, но покидать его по-прежнему запрещается.
Вирусолог дал прогноз по распространению коронавируса в России
Число завозных случаев коронавируса в России продолжит увеличиваться какое-то время, пока соотечественники будут возвращаться из-за рубежа, но мощной эпидемической волны, вероятно, не будет, считает заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
Как иммунитет борется с коронавирусом: данные исследований
Австралийские ученые исследовали, как иммунная система человека борется с коронавирусом. Ответ организма при выздоровлении оказался похожим на аналогичные процессы при заболевании гриппом. Результаты исследования обнадеживают, говорят специалисты.
В России нашли лекарство для лечения коронавируса и появилась новая тест-система для диагностики
Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат «Мефлохим» для лечения коронавируса. Он разработан на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции.
Тем временем в Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса. Результат с ее помощью можно получить за 90 минут.
Италия и Испания столкнулись с рекордным числом смертей
За сутки в Италии от коронавируса умерло 969 человек, а в Испании 769. Обе страны ввели почти полный карантин. Их правительства рассчитывают, что ограничения позволят сдержать распространение болезни.
Священник Дон Марчелло благословляет умерших в церкви Сан-Джузеппе в Сериате (Италия) | Источник: AFP 2020
Из-за пандемии по всему миру отпускают заключенных
Власти десятка стран приняли решение выпустить из тюрем — временно или насовсем — часть заключенных. В некоторых государствах мера затронула пожилых и хронически больных, в других отпускают осужденных по политическим статьям, в третьих — сидящих за малозначительные правонарушения.
Знаменитости снялись в клипе Гудкова про самоизоляцию
Шоумен Александр Гудков перепел хит немецкой группы La Bouche «Be My Lover». Он призывает соблюдать карантин и самоизолироваться. Убеждать россиян Гудкову помогают Иван Ургант, Ольга Бузова, Тимати, Филипп Киркоров, Павел Деревянко, Надя Дорофеева и другие.
Полицейский в шлеме в виде коронавируса инструктирует семью на въезде в Ченнай (Индия) | Источник: AFP 2020
Инженер с помощью лампы показал, как распространяется вирус
Бывший инженер НАСА Марк Робер провел эксперимент в одной из американских школ, чтобы показать, как легко могут распространяться вирусы. Он взял флуоресцентный порошок и «припудрил» им руку учительницы младших классов и еще одного ученика. В конце учебного дня Робер поискал «следы» порошка с помощью специальной лампы.
Опустевший Париж
Сегодня в постоянной рубрике «Мир до и после коронавируса» — столица Франции. Беспилотник пролетел над знаковыми улицами и площадями Парижа, чтобы показать, как опустел город всего за месяц.
В клубе Черышева эпидемия
Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в «Валенсии» достигло 25 человек, среди них 10 футболистов, остальные — персонал клуба. Хавбек сборной России Денис Черышев в список инфицированных не попал.
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