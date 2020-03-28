В России создали уникальный аппарат для искусственной вентиляции легких

По ее словам, от зарубежных аналогов система отличается наличием бактерицидных фильтров, обеспечивающих на 99,9 процента защиту от бактерий и вирусов.
В понедельник, 30 марта, планируется запуск площадки для производства нового аппарата. В апреле запланирована разработка 80 тысяч комплектов, уточнила Скворцова, а уже в мае мощность производства будет увеличена до 200 тысяч таких комплектов в месяц. Благодаря этому аппаратами ИВЛ будут обеспечены все реанимационные отделения во всех субъектах России.
Сейчас аппарат ИВЛ активно используется в медицинских учреждениях в связи с распространением коронавируса.
В России за последние сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения, общее число выявленных в стране случаев достигло 1264. Всего в стране коронавирусная инфекция унесла жизни семи человек.
В мире зафиксировано более 600 тысяч случаев заражения. По последним данным, лидером по числу зараженных стали США — 104,8 тысячи случаев. Италия оказалась на втором месте с 86,5 тысячи инфицированных. На третьем месте Китай — почти 82 тысячи.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.