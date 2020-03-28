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17:44 (мск), источник: Lenta.Ru

В России создали уникальный аппарат для искусственной вентиляции легких

В России создали уникальный аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который позволяет «вентилировать от двух до трех-четырех пациентов». Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, пишет ТАСС.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:12 MSK, 28.03
Источник: РИА "Новости"

По ее словам, от зарубежных аналогов система отличается наличием бактерицидных фильтров, обеспечивающих на 99,9 процента защиту от бактерий и вирусов.

В понедельник, 30 марта, планируется запуск площадки для производства нового аппарата. В апреле запланирована разработка 80 тысяч комплектов, уточнила Скворцова, а уже в мае мощность производства будет увеличена до 200 тысяч таких комплектов в месяц. Благодаря этому аппаратами ИВЛ будут обеспечены все реанимационные отделения во всех субъектах России.

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Сейчас аппарат ИВЛ активно используется в медицинских учреждениях в связи с распространением коронавируса.

В России за последние сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения, общее число выявленных в стране случаев достигло 1264. Всего в стране коронавирусная инфекция унесла жизни семи человек.

В мире зафиксировано более 600 тысяч случаев заражения. По последним данным, лидером по числу зараженных стали США — 104,8 тысячи случаев. Италия оказалась на втором месте с 86,5 тысячи инфицированных. На третьем месте Китай — почти 82 тысячи.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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