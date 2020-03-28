Была ли российская система образования готова к переходу в онлайн из-за коронавируса

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Несмотря на все усилия, в период перехода на дистанционное обучение из-за пандемии стало очевидно, что учителя, особенно пожилые, далеко не всегда справляются с переводом занятий в онлайн. Чуть проще переход на дистанционное обучение обстоит в вузах, часть которых за последние несколько лет и так перевели лекции в онлайн-формат. В том, с какими проблемами столкнулось образование, почему российская школа оказалась не готова к пандемии и что ожидает рынок онлайн-обучения после коронавируса, разбиралась Ксения Миронова.
«Нет хороших онлайн-площадок»
Еще в декабре 2015 года Владимир Путин в рамках указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» поручил создать национальную систему учительского роста (НСУР), которая в том числе создавала бы «систему наставничества» между педагогами и способствовала их «непрерывному развитию».
В 2019 году тогдашний министр просвещения Ольга Васильева (сейчас — председатель попечительского совета Российской академии образования) обещала, что в рамках нацпроекта «Образование» будет создана практика онлайн-курсов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Васильева также отмечала, что федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» выделят 77,4 млрд руб.— столько будет стоить обеспечение стабильным и быстрым интернетом всех образовательных организаций, обновление их сайтов и сеть из 340 центров цифрового образования для детей. На проекты, посвященные преподавателям, обещали выделить 160 млрд руб.
Несмотря на все усилия, в период перехода на дистанционное обучение из-за пандемии стало очевидно, что многие школы не готовы даже к частичному переходу в онлайн.
В профсоюзе «Учитель» «Ъ» заявили, что ситуация по всей стране «очень разная, в том числе с интернетом».
Есть много возрастных учителей, и чтобы провести им всем курсы по переходу в онлайн, надо оторвать их от проведения уроков.
Ольга Мирясоваоргсекретарь профсоюза
В профсоюзе также отмечают, что до сих пор нет «хороших онлайн-площадок для проведения занятий»: «Например, Skype не выдерживает больших групп, а Zoom выключается через 40 минут».
В Министерстве просвещения РФ говорят, что занятия, организованные в дистанционном формате, проводятся как раз благодаря национальному проекту «Образование». «В поддержку дистанционных форм и домашнего обучения работает свыше 20 образовательных платформ и онлайн-сервисов», — отмечают в ведомстве.
Впрочем, пожелавшая остаться анонимной учительница московский школы рассказала «Ъ», что онлайн-сервис, через который руководство обязало учителей проводить уроки, не справляется с нагрузкой. Кроме того, несмотря на наличие видеоинструкции от школы, пожилые учителя не могут самостоятельно настроить доступ к сервису и продолжают ездить в школу, чтобы получить помощь у ИТ-специалистов, которые еще не перешли на удаленную работу.
В одной из популярных закрытых групп в Facebook, в которой состоят более 7 тыс. родителей и сотрудников системы образования, ежедневно появляются десятки сообщений о проблемах с дистанционным обучением.
Самые распространенные жалобы — на «зависающий» электронный журнал, сложности с видеоплатформами у учителей (в том числе полное отсутствие занятий из-за того, что учитель не может справиться с платформой), отсутствие полноценной подготовки к ЕГЭ у выпускников и отсутствие компьютера или ноутбука для ребенка (особенно при наличии дома только стационарного компьютера и необходимости родителей работать удаленно).
Встречаются также жалобы на отсутствие видеоуроков и уроков с сурдопереводом в школах для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тем не менее с началом изоляции из-за пандемии многие образовательные сервисы сами открыли доступ к своим лекциям и курсам. В итоге аудитория образовательных онлайн-сервисов выросла.
«Один на один с контентом»
Сказать, как именно будут взаимодействовать система образования и рынок онлайн-образования после пандемии и окажется ли вынужденный переход в онлайн провалом, который после придется наверстать, эксперты затрудняются.
С одной стороны, онлайн-образование уже сейчас пользуется у россиян спросом.
По одним оценкам, объем национального сегмента рынка онлайн-образования достигнет 53,5 млрд руб. к 2021 году. По другим — объем рынка в России растет на 20−25% в год и уже по итогам 2020 года может достичь 60 млрд руб.
С другой стороны, все, что касается онлайн-обучения для школьников и студентов, вызывает скепсис со стороны родителей — из-за недоверия с их стороны традиционное образование остается для обучающихся приоритетным.
Ранее отмечалось, что наиболее эффективным является именно совмещение аудиторных и онлайн-занятий — например, министерство образования и науки Чечни совместно с образовательной онлайн-платформой «Учи.ру» в 2019 году проводили исследование по смешанному обучению, результаты которого показали, что при использовании на уроке онлайн-контента темп прироста знаний учеников увеличивается в среднем в два раза. Это подтверждает и директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.
По словам Райгородского, у учебных заведений, особенно у вузов, «есть соблазн по окончании карантина решить, что раз так все легко перешло в онлайн, то нужно в этой системе и остаться».
Однако отказываться от работы с живой аудиторией нельзя.
Директор образовательного центра EdCrunch НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов отмечает, что уменьшается спрос на рынке школьного репетиторства, так как «в связи с переходом на домашнее онлайн-обучение увеличилась нагрузка по основным занятиям». Еще пару месяцев назад, до начала пандемии, исследователи, напротив, отмечали рост внимания родителей к услугам репетиторов.
По словам Киясова, настоящий рост наблюдается у edtech-платформ, которые предлагают цифровые ресурсы, ориентированные на школьную программу, однако не все компании «ведут себя добросовестно в текущих условиях»: «Качество бесплатных услуг сильно отличается от платной версии, оставляя учащегося один на один с контентом».
В сервисе Учи.ру, который открыл бесплатный доступ к своим курсам, «Ъ» рассказали, что из-за массового перехода всех школ и вузов на дистанционное обучение существующие онлайн-проекты «столкнулись с огромным спросом, и отрасли пришлось мобилизоваться и задействовать все ресурсы»: «За последний месяц число посетителей нашей платформы удвоилось, а в перспективе мы ждем пятикратное увеличение активности — поэтому сейчас нам приходится задействовать дополнительные мощности, чтобы справиться с нагрузкой». При этом в сервисе подтверждают, что многие учебные заведения сейчас «столкнулись с проблемами: школы и учителя не до конца понимают, как выстроить образовательные процессы».
«Естественный отбор»
Студенты российских вузов и колледжей сейчас также учатся из дома.
Министерство науки и высшего образования формирует общую базу онлайн-курсов, которые предоставляют российские университеты своим обучающимся.
Высшее образование в переходе к онлайн-обучению имеет заметное преимущество: многие вузы и до карантина проводили часть лекций дистанционно или прибегали к услугам онлайн-платформ. Так, доцент кафедры отечественной истории Тюменского госуниверситета Александр Фокин рассказал «Ъ», что «десять лет назад изоляция из-за пандемии точно привела бы к коллапсу системы высшего образования в России».
Сейчас же, по его мнению, вынужденный переход в онлайн выявил плюсы и минусы дистанционной системы обучения: «Главный плюс заключается в том, что для многих студентов экран гаджета снимает психологический блок. Они охотнее начинают участвовать в обсуждении. Те, кто, вчера, сидя в аудитории, предпочел бы отмолчаться, теперь проявляют активность. Минус — требование высокой самодисциплины от учащихся».
Одним из подготовленных к дистанционному обучению вузов стала Высшая школа экономики (ВШЭ). Еще в 2018 году там решили одними из первых отказаться от чтения лекций в аудитории в пользу онлайна и заранее записанных курсов. Тогда ректор Ярослав Кузьминов сказал «Ъ», что традиционные лекции превратились в «профанацию», а у преподавателей нет времени на исследовательскую работу из-за аудиторной нагрузки.
О ситуации с дистанционным обучением из-за коронавируса директор по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров говорит, что, так как в ВШЭ «давно прогнозировали цифровую революцию в образовании и готовились к ней, воспринять новую реальность оказалось легче, чем многим (вузам.— “Ъ”)». Лавров предполагает, что после карантина «устаревшие форматы — такие как традиционные лекции — не вернутся назад», а некоторые курсы полностью останутся в онлайне.
Именно в ВШЭ в 2019 году разработали модель, позволяющую прогнозировать активность студентов онлайн-курсов.
Модель позволяет отслеживать активность студента внутри курса — например, просмотрит ли он видеолекцию и прочтет ли необходимый материал. Исследование с использованием модели выявило, что 65% студентов имеют нулевую активность уже на второй неделе обучения, и только у 5% студентов активность в ходе обучения повышается.
О том, что эффективность постоянного обучения студентов в онлайн-режиме вызывает сомнения, говорят и в других вузах. К примеру, старший научный сотрудник сетевого исследовательского центра «Человек, природа, технологии» Тюменского госуниверситета Дмитрий Нечипорук говорит, что формат онлайн-занятий с живой трансляцией для студентов пока «развит слабо»: «После закрытия аудиторий выяснилось, что быстро и массово перейти на такой формат не получится. Без методической помощи университетов не многие сами освоят работу в Zoom или Skype». Кроме того, по словам Нечипорука, хотя многие профессора давно практикуют коммуникацию со студентами как минимум через университетскую почту, даже это все еще «касается далеко не всех преподавателей».
«Кризис вынудил сделать то, что раньше казалось необязательным»
Врио ректора Томского политехнического университета Андрей Яковлев отмечает, что кризисная ситуация, связанная с риском распространения коронавируса, для инфраструктуры электронного образования «оказалась испытанием»:
Одно дело — использовать онлайн-форматы по потребности, другое — практически не иметь альтернативы.
Андрей Яковлевврио ректора Томского политехнического университета
Позитивный момент, на его взгляд — всплеск активности преподавателей по созданию онлайн-курсов и электронных учебных материалов: «Кризис вынудил сделать то, что ранее не казалось обязательным. Важно также, что сильные игроки, прежде всего университеты, активно делятся опытом, мощностями и всеми возможными ресурсами в сфере онлайн-обучения».
Внедрить подобную систему (речь шла о реформе системы аккредитации вузов) в конце 2018 года предлагал и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов — тогда обсуждалось разделение вузов на базовый, продвинутый и ведущий уровни, при которых базовый вуз замещает значительную часть предметов онлайн-курсами, которые разрабатывают ведущие университеты. Сейчас такая модель, хоть и внедренная вынужденно из-за карантина, по мнению экспертов, может оказаться полезной: «Мы продвигаемся к формированию единой многоуровневой, в высокой степени унифицированной системы», — отмечает Андрей Яковлев.
Если часть вузов, особенно в регионах, столкнулась с неподготовленностью преподавателей и используемых платформ, то некоторые, напротив, пострадали от недоступности работы с высокотехнологичным оборудованием на карантине. В университете ИТМО, по словам первого проректора университета Дарьи Козловой, решение о выборе конкретных дистанционных образовательных технологий остается за преподавателем и факультетом, связь со студентами поддерживают через удобные для них социальные сети и мессенджеры, но возникли сложности с проведением лабораторных работ.
По некоторым дисциплинам компьютерных симуляторов лабораторий не существует, а те, что есть, зачастую не соответствуют уровню сложности наших программ. Не исключаем даже, что по запросу от студентов будет возможно проведение лабораторных работ на базе ИТМО в малых группах.
Дарья Козловапервый проректор университета ИТМО
Александр Фокин из Тюменского госуниверситета также подтверждает, что в самой сложной ситуации оказались предметы, завязанные на лабораторной базе, которую почти невозможно перевести в онлайн: «Даже самые радикальные реформаторы высшего образования не предполагали, что в 2020 году в стране окажется возможным только онлайн-обучение. Если карантин затянется, то будет происходить естественный отбор образовательных технологий, полезные идеи будут закрепляться, неудачные варианты отбраковываться».
«Пока никто не понимает, как это будет происходить»
Студенты перспективу полного перехода в онлайн на ближайшее время и готовность к нему оценивают скептически. По словам пожелавшего остаться анонимным студента бакалавриата одного из гуманитарных направлений МГУ, семинары в вузе «без проблем» проводят при помощи платформы Zoom, а вот отмена аудиторных лекций привела к тому, что вместо них преподаватели присылают «шаблонные презентации без пояснений» и в несколько раз увеличивают количество домашних заданий.
Студентка четвертого курса технического направления УрФУ, также пожелавшая остаться анонимной, отмечает, что «должны проводиться регулярные вебинары, но так как большинство преподавателей пожилого возраста, у них постоянно возникают проблемы с платформой (в вузе используют корпоративную платформу Microsoft Teams.— “Ъ”), и если занятия из-за этого срываются, задают большое количество домашней работы, чтобы как-то это компенсировать. В итоге с ней приходится разбираться самостоятельно, а специализированной литературы по нашему направлению в свободном доступе почти нет».
Студентка одного из региональных филиалов ВШЭ рассказывает, что переход на онлайн-обучение из-за пандемии у ее выпускного курса совпал с экзаменами, поэтому их все перевели в письменный вид, оставив один устный экзамен через Zoom: «Дальше у нас только практика и диплом. Даже защита диплома планируется онлайн, и пока никто не понимает, как это будет происходить».