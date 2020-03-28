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22:40 (мск), источник: РИА Новости

Биолог оценил эффективность российского препарата против коронавируса

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Препарат мефлохин, который будет применяться в России для лечения COVID-19, поможет больным выиграть время в борьбе с вирусом и увеличит шансы на выздоровление, но не может считаться полной победой над коронавирусом, сказала РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Инфицировано1 264 +228
Скончалось5 +1
Выздоровело49 +4
Инфицировано652 079 +65 939
Скончалось30 313 +3 448
Выздоровело137 319 +6 461
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:45 MSK, 28.03
Источник: РИА Новости

Ранее федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.

«После того, как объявили о лечении, не стоит жать друг другу руки, снимать карантин и обниматься. Это не новое лечение — это тот же самый хлорохиновый протокол, который был испытан как лечебный на больных во Франции и Китае.

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Успешность испытаний измерялась тем, что больные при этом лечении поправляются быстрее, чем при стандартном поддерживающем. Но в России решили применять препарат с более подходящим профилем безопасности. Он правильный, и это очень хорошая новость. Повод для радости есть, и немалый, но это не значит, что мы победили заболевание", — сказала Баранова.

Она пояснила, что есть, к примеру, паразитарные инфекции, и препараты, полностью избавляющие нас от проблемы. Мефлохин не так действует на вирус COVID-19.

«Коронавирусная инфекция в своей основе не хроническая, а острая. Наш организм с этой инфекцией может полностью справиться. В теории, человек в 100% случаев может излечиться от этой инфекции», — сказала эксперт.

Но так как инфекция тяжелая и длительная, в некоторых случаях силы организма заканчиваются до того момента, как он избавился от вируса. Этот препарат дает организму дополнительные 2−3 дня не очень тяжелого состояния, чтобы организм мог выиграть эту борьбу.
Анча Баранова

Биолог сравнила это с глотком воды для бегуна на длинной дистанции.

«Представим, что дистанцию в десять километров бежит молодой человек. Он ее как-то пробежит. Если ему воды дать, то быстрее пробежит. Но он может и совсем без воды обойтись. Если же побежит пенсионер с букетом хронических заболеваний, то ему, во-первых, будет намного труднее бежать, а во-вторых, ему точно нужна будет вода, чтобы восполнить ее запасы в организме. Препарат — это в данном случае вода, которая поможет преодолеть дистанцию», — пояснила Баранова.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Источник:©Аргументы и факты
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