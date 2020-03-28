Биолог оценил эффективность российского препарата против коронавируса

Ранее федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
«После того, как объявили о лечении, не стоит жать друг другу руки, снимать карантин и обниматься. Это не новое лечение — это тот же самый хлорохиновый протокол, который был испытан как лечебный на больных во Франции и Китае.
Успешность испытаний измерялась тем, что больные при этом лечении поправляются быстрее, чем при стандартном поддерживающем. Но в России решили применять препарат с более подходящим профилем безопасности. Он правильный, и это очень хорошая новость. Повод для радости есть, и немалый, но это не значит, что мы победили заболевание", — сказала Баранова.
Она пояснила, что есть, к примеру, паразитарные инфекции, и препараты, полностью избавляющие нас от проблемы. Мефлохин не так действует на вирус COVID-19.
«Коронавирусная инфекция в своей основе не хроническая, а острая. Наш организм с этой инфекцией может полностью справиться. В теории, человек в 100% случаев может излечиться от этой инфекции», — сказала эксперт.
Но так как инфекция тяжелая и длительная, в некоторых случаях силы организма заканчиваются до того момента, как он избавился от вируса. Этот препарат дает организму дополнительные 2−3 дня не очень тяжелого состояния, чтобы организм мог выиграть эту борьбу.
Биолог сравнила это с глотком воды для бегуна на длинной дистанции.
«Представим, что дистанцию в десять километров бежит молодой человек. Он ее как-то пробежит. Если ему воды дать, то быстрее пробежит. Но он может и совсем без воды обойтись. Если же побежит пенсионер с букетом хронических заболеваний, то ему, во-первых, будет намного труднее бежать, а во-вторых, ему точно нужна будет вода, чтобы восполнить ее запасы в организме. Препарат — это в данном случае вода, которая поможет преодолеть дистанцию», — пояснила Баранова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.