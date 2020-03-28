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22:55 (мск), источник: РИА Новости

В Испании ужесточили карантин

МАДРИД, 28 мар — РИА Новости. Испанские власти решили еще ужесточить карантин: сотрудники компаний, чья работа не является жизненно необходимой, должны в ближайшие две недели оставаться дома, объявил премьер Педро Санчес.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:45 MSK, 28.03
Источник: AP 2020

«Правительство на экстренном совете министров примет решение, что все, чья работа не является жизненно необходимой, должны оставаться дома на протяжении ближайших двух недель — с 30 марта до 9 апреля», — заявил премьер.

Предполагается, что зарплата за эти две недели будет выплачена сейчас, но затем ее предстоит отработать.
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Если сидишь дома

«Сейчас мы в Испании переживаем самые тяжелые и грустные часы. Это момент усилить борьбу. Если мы продолжим ограничивать передвижение сейчас, когда приближается Святая неделя, мы победим вирус», — продолжил премьер.

Цель решения властей — максимально сократить передвижение граждан.

По числу жертв и выявленных случаев заражения коронавирусом Испания находится на втором месте в Европе после Италии. На 28 марта зафиксировано более 72 тысяч зараженных, умерли 5 690 человек. Власти Испании 14 марта ввели на 15 дней режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей. 26 марта его продлили до 11 апреля включительно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Источник:©Аргументы и факты
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