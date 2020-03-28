В Испании ужесточили карантин

«Правительство на экстренном совете министров примет решение, что все, чья работа не является жизненно необходимой, должны оставаться дома на протяжении ближайших двух недель — с 30 марта до 9 апреля», — заявил премьер.
Предполагается, что зарплата за эти две недели будет выплачена сейчас, но затем ее предстоит отработать.
«Сейчас мы в Испании переживаем самые тяжелые и грустные часы. Это момент усилить борьбу. Если мы продолжим ограничивать передвижение сейчас, когда приближается Святая неделя, мы победим вирус», — продолжил премьер.
Цель решения властей — максимально сократить передвижение граждан.
По числу жертв и выявленных случаев заражения коронавирусом Испания находится на втором месте в Европе после Италии. На 28 марта зафиксировано более 72 тысяч зараженных, умерли 5 690 человек. Власти Испании 14 марта ввели на 15 дней режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей. 26 марта его продлили до 11 апреля включительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.