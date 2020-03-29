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05:45 (мск), источник: Известия

Врачи установили время сохранения коронавируса в организме

У половины переболевших COVID-19 коронавирус сохраняется в организме несколько дней после исчезновения симптомов. К такому выводу пришла группа ученых в медицинском центре Пекина. Результаты их исследования опубликованы в журнале ATSJournals.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 264 +228
Скончалось5 +1
Выздоровело49 +4
Инфицировано664 608 +71 317
Скончалось30 846 +3 648
Выздоровело140 156 +9 241
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:36 MSK, 29.03
Источник: Известия

Специалисты проанализировали данные 16 пациентов больницы в Пекине, средний возраст которых составлял 35,5 года. Выяснилось, что половина пациентов «продолжала выделять вирус после исчезновения симптомов» от одного до восьми дней.

Один из авторов исследования Ликсин Се посоветовал продлить карантин после выздоровления пациента еще на одну-две недели.

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Если сидишь дома

Ученым пока неясно, относятся ли выводы исследования к людям старшего возраста, у которых иммунная система слабее. Не исключено, что у них в организме вирус сохраняется дольше.

Ранее в субботу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что коронавирус опасен для людей всех возрастов. По ее словам, молодежь заболевает гораздо меньше, «но все равно всех надо беречь».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 657 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечилась 141 тыс. человек.

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:36 MSK, 29.03
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