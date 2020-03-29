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03:10 (мск), источник: РИА Новости

В Чечне ограничат движение через границы республики из-за COVID-19

ГРОЗНЫЙ, 29 мар — РИА Новости. Движение через административные границы Чечни будет ограничено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил депутат Госдумы и помощник главы Чечни Адам Делимханов.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:19 MSK, 29.03
Источник: РИА Новости
Никого не запустят и не выпустят, кроме работников медицинской сферы, продовольственной отрасли, которые будут иметь право на пересечение административной границы.
Адам Делимханов
цитата по т/к «Грозный»
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По его словам, всем въезжающим и транзитному транспорту «необходимо переждать этот момент», поскольку очень важно справиться с угрозой коронавируса.

Ранее глава Чечни заявил, что вирус в республику завезли извне «безответственные люди, проигнорировавшие предписания врачей». Также стало известно о приезде в республику из Москвы женщины с подтвержденным коронавирусом.

Ранее власти республики с 28 марта ввели ограничения на передвижения внутри республики, а также въезд в Грозный для всех, кроме жителей города, работников госорганов, жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и СМИ.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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