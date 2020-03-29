03:10 (мск), источник: РИА Новости
В Чечне ограничат движение через границы республики из-за COVID-19
ГРОЗНЫЙ, 29 мар — РИА Новости. Движение через административные границы Чечни будет ограничено
Никого не запустят и не выпустят, кроме работников медицинской сферы, продовольственной отрасли, которые будут иметь право на пересечение административной границы.
По его словам, всем въезжающим и транзитному транспорту «необходимо переждать этот момент», поскольку очень важно справиться с угрозой коронавируса.
Ранее глава Чечни заявил, что вирус в республику завезли извне «безответственные люди, проигнорировавшие предписания врачей». Также стало известно о приезде в республику из Москвы женщины с подтвержденным коронавирусом.
Ранее власти республики с 28 марта ввели ограничения на передвижения внутри республики, а также въезд в Грозный для всех, кроме жителей города, работников госорганов, жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и СМИ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.