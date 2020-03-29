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 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
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03:01 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт рассказал, когда ждать пика эпидемии COVID-19 в России

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц. Об этом в эфире НСН заявил доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:11 MSK, 29.03
Источник: РИА Новости
Может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране, как Италия, три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа.

По его мнению, введенные в стране ограничительные меры помогут снизить темпы распространения коронавирусной инфекции.

«Я думаю, они могут повлиять положительно. Разобщение людей происходит. С точки зрения распространения заболевания, это поможет приостановить распространение инфекции», — считает Альштейн.

При этом эксперт посоветовал одиночные прогулки на свежем воздухе для поддержания хорошего самочувствия.

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Если сидишь дома

Ранее главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико заявил, что распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая.

COVID-19

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным ВОЗ, число зарегистрированных случаев заражения во всем мире превысило 570 тысяч.

Самое большое количество зараженных выявлено в США — более 120 тысяч. При этом больше всего жертв в Италии — свыше десяти тысяч.

В России выявили 1264 случая заражения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Справка
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