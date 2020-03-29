В Италии рассказали о нехватке денег на продукты

01:54 (мск), источник: Lenta.Ru
Как отмечается, многие жители страны столкнулись с финансовыми проблемами
«У нас больше не осталось ни евро, мы так не протянем еще одну неделю», — рассказал житель Палермо и попросил у
Собеседники издания также рассказали о нехватке продовольствия. Как отмечает автор статьи, многие посетители супермаркетов наполняют свои продуктовые тележки, а затем хотят уйти, не заплатив за товар.
Пока еще не вспыхнули массовые протесты, но все больше в разных городах Италии супермаркеты вынуждены прибегать к помощи полиции, чтобы забрать у людей неоплаченные продукты, пишет автор.
Сейчас Италия занимает первое место в мире по числу погибших от коронавируса.
По последним данным, в стране умерли более 10 тысяч человек