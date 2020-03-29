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01:54 (мск), источник: Lenta.Ru

В Италии рассказали о нехватке денег на продукты

Из-за ситуации с коронавирусом в Италии усугубляются экономические проблемы. Об этом заявила итальянская версия издания Huffington Post.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:02 MSK, 29.03
Источник: Reuters

Как отмечается, многие жители страны столкнулись с финансовыми проблемами из-за карантина, сейчас у многих из них нехватка денег. В частности, речь идет о тех, у кого есть работа, но они остались без помощи от Фонда гарантирования выплаты зарплаты. Это касается и тех, кто потерял работу и вынужден работать нелегально, чтобы как-то свести концы с концами.

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«У нас больше не осталось ни евро, мы так не протянем еще одну неделю», — рассказал житель Палермо и попросил у премьер-министра Джузеппе Конте немедленных ответов, в противном случае «начинается революция».

Собеседники издания также рассказали о нехватке продовольствия. Как отмечает автор статьи, многие посетители супермаркетов наполняют свои продуктовые тележки, а затем хотят уйти, не заплатив за товар.

Пока еще не вспыхнули массовые протесты, но все больше в разных городах Италии супермаркеты вынуждены прибегать к помощи полиции, чтобы забрать у людей неоплаченные продукты, пишет автор.

Сейчас Италия занимает первое место в мире по числу погибших от коронавируса.

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По последним данным, в стране умерли более 10 тысяч человек из-за коронавируса. Общее число случаев заражения в стране составило 92 472.

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
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