В Москве зафиксировано больше 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом

«Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве», — написал он.
Мэр также сообщил, что в субботу в столице закрылись около 55 тыс. точек питания и магазинов.
«Разумеется, по первому дню делать окончательные выводы рано, но в целом механизм социального дистанцирования начал работать. В Москве закрылись 14,9 тыс. предприятий общественного питания и более 40 тыс. магазинов. Проверяющие обнаружили всего несколько сотен точек, которые были открыты, ссылаясь на то, что не попадают под запрет», — написал мэр в воскресенье на своем персональном сайте.