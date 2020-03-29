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10:43 (мск), источник: ТАСС

В Москве зафиксировано больше 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Более 1 тыс. случаев заражений новым коронавирусом зафиксировано в столице, сообщил в воскресенье на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:11 MSK, 29.03
Источник: РИА "Новости"

«Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве», — написал он.

Мэр также сообщил, что в субботу в столице закрылись около 55 тыс. точек питания и магазинов.

«Разумеется, по первому дню делать окончательные выводы рано, но в целом механизм социального дистанцирования начал работать. В Москве закрылись 14,9 тыс. предприятий общественного питания и более 40 тыс. магазинов. Проверяющие обнаружили всего несколько сотен точек, которые были открыты, ссылаясь на то, что не попадают под запрет», — написал мэр в воскресенье на своем персональном сайте.

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Источник:©Аргументы и факты
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