11:43 (мск), источник: ТАСС
Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий
Ему было 86 лет.
ТАСС, 29 марта. Польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий умер в воскресенье в возрасте 86 лет в Кракове. Об этом сообщило издание Polska Times со ссылкой на семью музыканта.
Подробности издание не приводит.
Кшиштоф Пендерецкий родился в 1933 году в городе Дембица на
Кроме того, Пендерецкий является автором музыки к фильму «Рукопись, найденная в Сарагосе» Войцеха Ежи Хаса. Его композиции также можно услышать в фильмах «Сияние» (The Shining, 1980) Стэнли Кубрика, «Изгоняющий дьявола» (The Exorcist, 1973) Уильяма Фридкина и «Маска» (Maska, 2010) братьев Куэй.