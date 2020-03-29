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11:43 (мск), источник: ТАСС

Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий

Ему было 86 лет.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 29 марта. Польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий умер в воскресенье в возрасте 86 лет в Кракове. Об этом сообщило издание Polska Times со ссылкой на семью музыканта.

Подробности издание не приводит.

Кшиштоф Пендерецкий родился в 1933 году в городе Дембица на юго-востоке Польши в семье адвоката. В 1960 году за произведение «8'37''» он получил награду организации Tribune Internationale des Compositeurs ЮНЕСКО в Париже. Свою первую симфонию композитор написал в 1973 году.

Кроме того, Пендерецкий является автором музыки к фильму «Рукопись, найденная в Сарагосе» Войцеха Ежи Хаса. Его композиции также можно услышать в фильмах «Сияние» (The Shining, 1980) Стэнли Кубрика, «Изгоняющий дьявола» (The Exorcist, 1973) Уильяма Фридкина и «Маска» (Maska, 2010) братьев Куэй.

Кшиштоф Пендерецкий побывал в столице на премьере своего сочинения «Страсти по Луке»
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