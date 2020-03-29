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12:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:29 MSK, 29.03
Источник: Агентство «Москва»

Вместо этого священнослужитель посоветовал молиться дома.

Власти Санкт-Петербурга ранее запретили посещать здания религиозных организаций в период с 28 марта по 5 апреля, которые объявлены в России нерабочими, для сдерживания распространения коронавируса. В РПЦ раскритиковали данный запрет, заявив, что он противоречит Конституции, поскольку был вынесен исполнительной властью субъекта.

В ответ администрация Петербурга предложила церкви организовать видеотрансляции богослужений. «Священник — это духовный врач, который, подобно врачу физическому, обязан принимать приходящих к нему, как бы ему ни хотелось самоизолироваться», — отмечал официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.

При этом РПЦ приостановила работу воскресных школ, приходских секций, кружков. Высшие духовные учебные заведения переведены на дистанционное обучение.

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Источник:©Аргументы и факты
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