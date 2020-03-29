Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Вместо этого священнослужитель посоветовал молиться дома.
Власти
В ответ администрация Петербурга предложила церкви организовать видеотрансляции богослужений. «Священник — это духовный врач, который, подобно врачу физическому, обязан принимать приходящих к нему, как бы ему ни хотелось самоизолироваться», — отмечал официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.
При этом РПЦ приостановила работу воскресных школ, приходских секций, кружков. Высшие духовные учебные заведения переведены на дистанционное обучение.