Крабы, мидии и кедровые орешки: чем баловались неандертальцы 100 тысяч лет назад

О любви неандертальцев к морепродуктам до сих пор можно было только догадываться, поскольку многие прибрежные районы, в которых они обитали, с тех пор исчезли, оказавшись под водой в результате оледенения и подъема уровня моря. Однако Фигейра-Брава в Португалии — одно из немногих мест в Европе, где сохранились следы пребывания неандертальцев и, соответственно, намеки на их кулинарные пристрастия.
В ходе раскопок в местах, где неандертальцы жили 106 — 86 тыс. лет назад, группа специалистов во главе с Жоау Зилью из Университета Барселоны обнаружила много интересного.
Так, ученые выяснили, что у неандертальцев, которые были и охотниками, и рыбаками, и собирателями, была весьма разнообразная диета, но доминировали в ней именно морепродукты.
В пещерах, где жили и питались эти неандертальцы, были обнаружены окаменелые остатки рыбы, тюленей, дельфинов, морских птиц, оленей, лошадей и диких коз. Но больше всего было створок моллюсков и разбитых клешней и панцирей крабов.
Исследователи также обнаружили признаки вполне развитой экономики, основанной на… кедровых орешках.
«Древесина использовалась для отопления, а шишки собирали, складировали и использовали по мере надобности, поджаривая и вышелушивая орешки», — поясняет Зилью.
Но почему нам так важно знать, что неандертальцы любили побаловать себя крабами или мидиями?
Считается, что богатая морепродуктами диета была чрезвычайно важна для развития у современных людей когнитивных способностей.
Согласно принятой теории, жирные кислоты, которыми богата рыба и моллюски, повысили активность человеческого мозга, а это, в свою очередь, привело к развитию культуры и технологическим инновациям (и не важно, что это были лишь примитивные рисунки и грубые бусы из ракушек, ведь лиха беда начало, как говорится). В итоге все закончилось большим африканским исходом современных людей и вымиранием тупиковых ветвей. Так что даже полезная диета не спасла неандертальцев от исчезновения.