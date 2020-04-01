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17:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

Какой еще карантин? Почему Швеция не закрывает магазины и парки из-за коронавируса

Пока европейские страны вводят жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, одно государство, практически единственное на континенте, предпочло оставить жизнь почти такой же, как прежде.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:51 MSK, 01.04
Источник: Русская служба Би-би-си

Пока европейские страны вводят жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, одно государство, практически единственное на континенте, предпочло оставить жизнь почти такой же, как прежде.

Что полезно знать
Если сидишь дома

В Стокгольме, наконец, закончилась долгая зима, на улицах стало солнечно и тепло, и люди пользуются этим, заполняя открытые кафе.

В кафе под гигантской статуей бога Тора на площади Мариаторгет подают мороженое. На площади масса людей, в том числе и молодежи.

Всю минувшую неделю в столице работали ночные клубы, но с воскресенья здесь будет запрещено собираться группами более 50 человек.

Сравните это с соседней Данией, где запрещено собираться более чем по 10 человек — или с Британией, где вообще не рекомендуется видеться с кем-либо вне дома.

Ответственность — на каждом

При этом жизнь в стране в целом заметно замедлилась. По данным стокгольмской транспортной компании SL, число пассажиров в метро и пригородных поездах снизилось за минувшую неделю на 50%.

Стокгольмская молодежь не желает сидеть дома | Источник: Русская служба Би-би-си

Почти половина жителей столицы работают из дома. По оценке государственной компании, регулирующей деловую жизнь города, почти 90% сотрудников крупнейших компаний работают из дома. Этому помогает всегда существовавшая в Швеции деловая культура, при которой компании поощряют гибкий график и удаленную работу.

«Все компании, которые в принципе могут это сделать, перешли на новый режим. И это работает!», — говорит глава организации Стаффан Ингварссон.

Его слова прекрасно иллюстрируют стратегию правительства Швеции по борьбе с заболеванием: главное — ответственность каждого отдельного человека.

Местная система здравоохранения и шведские политики по-прежнему рассчитывают, что стране удастся остановить распространение коронавируса без драконовских мер.

Власти предлагают населению не жесткие указы, а скорее рекомендации — это советы оставаться дома пожилым и не слишком здоровым людям, избегать ненужных поездок, работать дома и мыть руки.

По последним данным, в Швеции зарегистрированы почти 3,5 тысячи случаев заражения вирусом, 105 человек умерли.

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«Мы все взрослые люди и должны вести себя как взрослые — никакой паники или слухов, — заявил премьер-министр Стефан Лёвен в телеобращении к нации на прошлой неделе. — Во время этого кризиса никто не должен остаться в одиночестве, но на каждом из нас лежит серьезная ответственность».

Шведы верят властям

Большинство шведов смотрели это обращение и одобрили его, по данным компании Novus, которая проводит опросы населения.

В Швеции — вообще высокий уровень доверия к властям, что, по мнению многих, заставляет людей следовать рекомендациям правительства.

Особую роль тут может играть демографический фактор. В отличие от стран южной Европы, где молодые люди часто живут с родителями, в Швеции более половины домохозяйств состоит из одиноких людей, что существенно снижает риск заражения коронавирусом.

При этом шведы любят бывать на свежем воздухе, и власти убеждены, что физическое и психическое здоровье граждан важнее, чем жесткие запреты на передвижение и общение.

«Мы должны одновременно учитывать воздействие эпидемии и на здоровье людей, и на экономику страны», — говорит Андреас Хацигеоргиу, глава Стокгольмской торговой палаты. — «Наше деловое сообщество считает, что шведский подход к этой проблеме разумнее, чем во многих других странах.

«Нас рассудит история»

Однако с ухудшением ситуации в других европейских странах многие шведы начинают ставить под сомнение позицию правительства.

В салоне «Честный Ал» по-прежнему принимают клиентов | Источник: Русская служба Би-би-си

«Думаю, что люди склонны следовать рекомендациям, но в подобной критической ситуации я не уверена, что этого достаточно», — говорит доктор Эмма Франс, эпидемиолог из Каролинского института.

Она призывает власти выпустить «более четкие инструкции» о том, как люди должны вести себя в общественных местах, таких, как магазины и тренажерные залы.

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Хотя некоторые компании чувствуют себя неплохо, для других настали трудные времена.

Рядом с площадью Мариаторгет расположен популярный среди столичных хипстеров парикмахерский салон «Честный Ал». В нем постарались ввести меры предосторожности, не назначая стрижку одновременно нескольким людям, но число клиентов резко упало.

«У моей жены тоже есть собственная компания, так что мы зависим только от себя самих. Но дела идут плохо, а мне надо расплачиваться по счетам. Нам придется обращаться к банкам за помощью», — говорит владелец салона Ал Мочика.

Он убежден, что власти вскоре сменят тактику и введут более строгие меры карантина. Правительство такого развития событий не исключает.

Как считает доктор Эмма Франс, только история рассудит, каким европейским странам удалось выработать наиболее эффективную стратегию в борьбе с пандемией.

«Никто на самом деле не знает, какие меры окажутся самыми действенными, — говорит она. — Я рада, что эти решения приходится принимать не мне».

Мэдди Сэведж
Корреспондент Би-би-си, Стокгольм

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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