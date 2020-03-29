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18:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Коронавирус проник в еще один регион России

В Йошкар-Оле подтверждены два случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба главы Марий Эл.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 534 +270
Скончалось9 +5
Выздоровело64 +15
Инфицировано685 623 +92 332
Скончалось32 137 +4 939
Выздоровело145 706 +14 791
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:12 MSK, 29.03
Источник: РИА "Новости"

Это первые случаи заражения в данной республике. Марий Эл стала 66-м регионом России, куда проник коронавирус.

Заболевшие — две женщины. Одна из них работала в одном из аэропортов Москвы и приехала в республику поездом, информация о второй не уточняется. Обе госпитализированы, их состояние удовлетворительное, отметил глава Марий Эл Александр Евстифеев. По его словам, женщины будут находиться в инфекционном боксе две недели с момента поступления.

По данным на 29 марта, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом, свыше тысячи из них — в Москве. Выздоровели 64 человека. Девять зараженных умерли. Для сдерживания распространения инфекции власти объявили нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, ввели режим повышенной готовности, ограничили проведение массовых мероприятий и приостановили работу заведений общественного питания и непродовольственных магазинов.

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:25 MSK, 29.03
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