18:53 (мск), источник: Lenta.Ru
Коронавирус проник в еще один регион России
В
Это первые случаи заражения в данной республике. Марий Эл стала 66-м регионом России, куда проник коронавирус.
Заболевшие — две женщины. Одна из них работала в одном из аэропортов Москвы и приехала в республику поездом, информация о второй не уточняется. Обе госпитализированы, их состояние удовлетворительное, отметил глава Марий Эл Александр Евстифеев. По его словам, женщины будут находиться в инфекционном боксе две недели с момента поступления.
По данным на 29 марта, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом, свыше тысячи из них — в Москве. Выздоровели 64 человека. Девять зараженных умерли. Для сдерживания распространения инфекции власти объявили нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, ввели режим повышенной готовности, ограничили проведение массовых мероприятий и приостановили работу заведений общественного питания и непродовольственных магазинов.