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29 марта, источник: РИА Новости

Правительство внесло изменения в список товаров первой необходимости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.

Коронавирус COVID-19
29 мартаЧисло заразившихся коронавирусом за сутки превысило 63 тысячи человек
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 534 +270
Скончалось9 +5
Выздоровело64 +15
Инфицировано713 171 +61 092
Скончалось33 597 +3 284
Выздоровело148 995 +11 676
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:47 MSK, 29.03
Источник: РИА Новости

Документ утверждает рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Региональные власти вправе вносить изменения в этот список исходя из санитарно-эпидемической ситуации.

Документом конкретизируются ряд позиций.

В частности, из пункта «детские товары» прошлой версии выделены отдельно подгузники, пеленки, шампунь, крем от опрелостей, бутылочка для кормления и соска-пустышка.
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Список «санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей» тоже конкретизирован.

Теперь в него входят медицинская маска, салфетки сухие и влажные, антисептик, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетка и паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки. Также в новом перечне отдельно выделен стиральный порошок.

Пандемия COVID-19 была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта. Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Сейчас вспышки коронавируса охватили 177 стран.

По данным ВОЗ, заразились порядка 634 тысяч человек, свыше 29 тысяч умерли.
Довольно тяжелая ситуация с коронавирусом складывается в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. В Китае, откуда началось распространение COVID-19, сообщили о прекращении эпидемии.

В России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом, восемь пациентов умерли, 64 — выздоровели.

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Источник:©Аргументы и факты
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