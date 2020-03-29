Правительство внесло изменения в список товаров первой необходимости

Документ утверждает рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Региональные власти вправе вносить изменения в этот список исходя из
Документом конкретизируются ряд позиций.
Список «санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей» тоже конкретизирован.
Теперь в него входят медицинская маска, салфетки сухие и влажные, антисептик, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетка и паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки. Также в новом перечне отдельно выделен стиральный порошок.
Пандемия COVID-19 была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта. Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Сейчас вспышки коронавируса охватили 177 стран.
По данным ВОЗ, заразились порядка 634 тысяч человек, свыше 29 тысяч умерли.
Довольно тяжелая ситуация с коронавирусом складывается в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. В Китае, откуда началось распространение COVID-19, сообщили о прекращении эпидемии.
В России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом, восемь пациентов умерли, 64 — выздоровели.