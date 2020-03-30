08:20 (мск), источник: Lenta.Ru
«Плохая вакцина хуже вируса»
Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ.
Даже по самым оптимистичным прогнозам, пандемия коронавируса SARS CoV-2 не отступит в ближайшие пару месяцев. По самым пессимистичным — человечеству придется страдать от него еще пару лет. Как в этой ситуации государства собираются сдерживать вирус, насколько оправданны беспрецедентные для Европы карантинные меры и что осложняет разработку вакцины — на эти и другие вопросы корреспонденту «Ленты.ру» ответил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по странам ЕС и бывшего СССР Витянис Андрюкайтис. Он также рассказал, почему европейским странам стоит брать пример с Белоруссии.
«Лента.ру»: Как вышло, что страны Европы упустили время и позволили эпидемии так разрастись на своих территориях? Рекомендации ВОЗ не едины для всех?
У нашей организации нет полномочий для раздачи прямых указаний лидерам национальных государств. Мы даем настоятельные рекомендации.
Из общеевропейской картины явно выбивается Белоруссия: там фактически нет карантина, но и зараженных мало, а многие уже выздоровели. Да и по количеству тестирований на вирус страна в лидерах.
Я хочу отдать должное коллегам в Белоруссии, поскольку там очень высокий уровень вакцинации против гриппа. Благодаря этому у нас нет смазанной картинки, у нас нет инфекционного коктейля, когда медикам тяжело выявить реальных зараженных Covid-19.
Но также бытует мнение, что в реальности положение дел совсем иное, а власти замалчивают правду…
Профилактика и санитарные службы в советские времена работали очень интенсивно, что помогало при отсутствии широких возможностей для диагностики и современного качественного оснащения предотвратить многие вызовы. В Белоруссии это работает по сей день. Это факт, который в данной ситуации помогает им справляться с вирусом. Можно сказать, что Белоруссия работает по примеру Швеции и Южной Кореи.
Можно ли сказать, что в условиях пандемии хорошо показали себя страны с сильной системой государственного здравоохранения, а частная медицина себя не оправдала?
Нет, такой вывод сделать все же очень сложно. Характеристика стран в этот период базируется не только на здравоохранении. Значимую роль играет сектор социальной защиты, предпринимательство, инфраструктура, сектор общественного питания, а также положение малого бизнеса, когда мы говорим о ситуации на базарах, рынках и контроле над деятельностью этих объектов. Помимо этого, широкими полномочиями и силой должны обладать национальные санитарные службы.
Однако я могу высказать личное мнение.
На мой взгляд, системы здравоохранения, которые базируются на основах общественной медицины и систематическом подходе, справились лучше. Это те системы, где все звенья — больницы, клиники, медучреждения — связаны воедино.
Германия, Швеция и Китай, выстроившие такие системы, работают эффективнее, нежели другие. У них развита коммуникация, оперативное реагирование и возможность мобильно перераспределять ресурсы, направляя помощь туда, где она нужна больше, не теряя контроль. Спустя некоторое время у нас будет хорошая возможность обобщить все эти наблюдения.
Что же привело к тяжелейшему кризису в Испании и Италии?
Нельзя выделять только Италию и Испанию. Если мы посмотрим на карту распространения вируса, то увидим, что основные тяготы несут самые открытые и сильные с точки зрения экономики и благосостояния страны — это Западная Европа. Однако да, сейчас именно эти два государства можно назвать ключевыми очагами пандемии.
Вирус передается от человека человеку, а значит, вина лежит на людях — не на животных, не на товарах, не на
чем-тодругом, а именно на людях.
Когда Китай уже блокировал целые города, на Европейском континенте вроде бы не замечали угрозы. В колокола забили только в марте.
Угрозу в Европе сразу восприняли всерьез, но изначально шаги были сдержанными, а после овладеть этой волной стало очень сложно. Как я уже упомянул, для противодействия нужны объемные лабораторные мощности, техника для диагностики, большой штат подготовленных людей. За
И все же их мобилизовали, более того — столь жестких ограничений Старая Европа не видела со времен Второй мировой. Неужели новый вирус настолько опасен, что нужно закрывать целые города и страны?
Это несколько необъективное суждение. Очень строгие карантинные меры применялись и во время вспышек лихорадки Зика, и во время Эболы.
Они были даже жестче, просто это не затронуло Европу. Под ударом оказалась Африка: Гвинея, Либерия,
Сьерра-Леоне.
Когда была пандемия свиного гриппа, мы прибегали к очень жестким мерам по отношению к коммерческим объектам, производившим свинину. Нелегко было нанести такой мощный удар по всей отрасли. Мы держали территории в Восточной Европе под строгим карантином.
Именно эти меры помогли нам пресечь распространение инфекции. По этой причине крупнейшие производители свинины в Западной Европе не попали под удар. Но то, что Европе удалось совладать со свиным гриппом, не означает, что он не нанес урона. Просто удар пришелся на другое место — на
Объявление чрезвычайной ситуации не означает, что все закрывается одномоментно. Есть очаги, где необходимы очень жесткие меры. Речь идет о санитарных кордонах, которые позволяют успеть выявить заражение и элиминировать ситуацию. Сейчас кордоны поставлены в Италии. В большинстве стран Европы действует общий порядок для всех жителей, а не для отдельных территорий. Но в случае ухудшения ситуации карантин может быть ужесточен. Я считаю, что эта тактика оправданна. Если мы посмотрим на итальянскую карту распространения болезни, увидим, что в разных регионах положение отличается.
Учитывая открытость границ в ЕС и распространение болезни, локализовать первичные очаги, видимо, уже фактически невозможно…
Эпидемиология SARS CoV-2 сложна еще и потому, что у нас смазанная картинка. Распространение вируса совпало с волной сезонного гриппа, простуд, а симптомы заболеваний очень похожи. Чтобы дать достойный ответ, необходимо четкое понимание, с чем ты имеешь дело, нужна диагностика и реагенты.
Мы в итоге имеем целый коктейль разных инфекций, это усложняет работу. Помимо прочего, давайте помнить, что у нас нет методички по борьбе с новым вирусом — все произошло очень быстро.
В начале февраля в Китае скончался врач Ли Вэньлян — он первый рассказал миру об опасности нового патогена. Это стало «звоночком» для остальных, но на первых порах китайцы не восприняли угрозу всерьез. Позже они приняли крайне строгие меры по сдерживанию вируса и добились успеха. Подчеркну, что мир не стоит на месте: геном вируса был расшифрован в рекордные сроки, ученые постоянно совершенствуют тесты, разрабатываются методы лечения, препараты и вакцины.
Кстати, о них. В СМИ то и дело мелькают новости об успешном применении тех или иных препаратов. ВОЗ может подтвердить их эффективность?
Это одобренные лекарства, однако нужно понимать, что они помогают лишь косвенно, они могут облегчить самочувствие, но самолечение очень опасно. Применять лекарства нужно с большой осторожностью. Комбинация апробированных средств, которые прошли клинические исследования, могут помочь, но есть препараты, эффективность которых ничем не доказана. У нас уже есть пример несчастных случаев в США, когда пациенты получили передозировку от сомнительных лекарств. Мы призываем не играть жизнями людей. Можно много говорить о статистике, отрицать угрозу, говорить, что числа обманчивы, но все это до тех пор, пока мы не столкнемся с реальной смертью близкого человека. Каждая человеческая жизнь — ценность. Каждая потеря — трагедия.
А вакцина? Когда ее ждать?
На лабораторном уровне она уже есть, однако еще не прошла обязательный клинический этап.
К клиническим испытаниям уже приступили, но они только начались. Хуже вируса может быть только плохая вакцина. Мы не должны давать поводов усомниться в ее действенности и безопасности. Разработка вакцины всегда строго контролируется. По нашим оценкам, эффективная вакцина появится в конце этого года.
Получается, карантин — единственное, что мир может предложить на данный момент.
На одном карантине далеко не уедешь. Это действенная мера, но, помимо этого, нужна качественная система информирования граждан. Людей необходимо убедить и объяснить, почему
Однако далеко не все относятся к этим мерам серьезно. Общество реагирует
по-разному,это зависит от культуры. Например, в Германии люди более дисциплинированны, а в Италии и Испании ситуация иная. Человеческий фактор, традиции и устои играют огромную роль.
Если вы хотите качественно противодействовать коронавирусу на уровне государства, в ваших руках должны быть лаборатории, достаточное количество медработников, санитарные команды, которые могут эффективно и оперативно дезинфицировать те или иные площадки.
У вас должны быть современные технологии и методы для отслеживания контактов зараженных, вам необходимы правовые механизмы, позволяющие вводить усиленный санитарный контроль, а также стратегия по коммуникации с собственным населением. При наличии этих средств карантин также поможет нормализовать ситуацию.
Похоже, пока всем этим критериям отвечает Швеция. Там даже дети продолжают учебу. При этом система справляется.
Нужно иметь в виду, что,
И, наконец, их службы заточены на локализацию и ликвидацию отдельных очагов в разных местах, то есть не по всей стране, а на отдельных участках. Для этого нужны большие ресурсы, но, к сожалению, далеко не у всех есть такие широкие возможности.
Если же их нет, своевременные строгие ограничения по всей стране и карантин помогут не допустить стремительно распространения болезни, сэкономить время, уберечь систему здравоохранения от перегрузки и спокойно помогать больным.
Все же остальная Европа погрузилась в глубокую депрессию. И на этом фоне мы видим организованные Китай, Южную Корею, Сингапур и Тайвань, которые отлично справляются с вирусом. В чем их секрет?
Они действуют
В Китае, если говорить о санитарии, ситуация несколько иная, она отличается по регионам. Например, Пекин и Шанхай — это очень чистые и развитые города. В других центрах чересчур трепетно относятся к культуре базаров и рынков и небрежно относятся к санитарным правилам, торгуют разнообразнейшей диковинной для нас мясной продукцией — летучими мышами, панголинами, что в итоге привело к появлению нового патогена и его
И я с ужасом думаю о том, что будет, когда волна пандемии накроет Индию и Африканский континент. Там крайне низкая
санитарно-гигиеническаякультура, справиться с пандемией там будет очень нелегко.
Я работал в Западной Африке, боролся с последствиями Эболы. Перед моими глазами стоит картина Гвинеи,
Кстати, о беспокойстве. Что скажете о теориях заговора и панике вокруг коронавируса? Про сумасшедших ученых и биологическое оружие Штатов?
Человечество никогда не избавится от конспирологии. В советские годы мне всегда казалось, что это исключительная черта советского человека — везде видеть врагов и строить теории заговора. В молодости мы всегда знали, что у социализма есть пять главных недругов: плохая весна, жаркое и сухое лето, очень дождливая осень, холодная зима и международный капитализм. Конечно, это анекдот, но такова была политическая доктрина… Но боже мой!
Когда я стал европейским комиссаром, то увидел такой букет конспирологических теорий в Европе, США, в странах Южной Америки, что они оказались не лучше советских — они идентичны.
Конспирология — самый простой способ объяснить проблемы, трагедии и то, что тебе не нравится.
Что ответить тем, кто считает вирус искусственным и не верит в то, что он опасен? Что ж, совсем недавно огромное количество людей отрицали существование ВИЧ, сегодня люди отрицают коронавирус. Изменится ли
Денис Кишиневский (Литва, Латвия)