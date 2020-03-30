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06:22 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:41 MSK, 30.03
Источник: РИА Новости

«Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, маску нужно менять через два-три часа постоянного использования. Если маска одноразовая, после носки ее выбрасывают.
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«В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро», — добавили в Роспотребнадзоре.

Специалисты уточнили, что маски, прежде всего, предназначены для тех, кто уже заболел.

Маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека, поскольку именно в ней могут быть вирусы. Если болеющий человек носит маску, в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.

Однако в ведомстве добавили, что маски эффективны только если человек также избегает контактов, часто моет руки, дезинфицирует окружающие предметы. Кроме того, потребность в использовании масок у людей различна. Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана. Также маску должны носить люди, которые лечат заболевших или ухаживают за ними.

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