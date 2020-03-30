Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

«Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Согласно сообщению, маску нужно менять через два-три часа постоянного использования. Если маска одноразовая, после носки ее выбрасывают.
«В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро», — добавили в Роспотребнадзоре.
Специалисты уточнили, что маски, прежде всего, предназначены для тех, кто уже заболел.
Маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека, поскольку именно в ней могут быть вирусы. Если болеющий человек носит маску, в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Однако в ведомстве добавили, что маски эффективны только если человек также избегает контактов, часто моет руки, дезинфицирует окружающие предметы. Кроме того, потребность в использовании масок у людей различна. Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана. Также маску должны носить люди, которые лечат заболевших или ухаживают за ними.