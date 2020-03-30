В Нью-Йорке строят полевой госпиталь для зараженных коронавирусом

В штат
В понедельник в
Напротив клиники The Mount Sinai в Центральном парке в воскресенье уже появились белые шатры. НПО Samaritan’s Purse будет работать круглосуточно. Ожидается, что лазарет будет достроен в считанные дни.
«Это полевой госпиталь на 68 коек. Здесь есть 10 коек, оборудованных для проведения интенсивной терапии и реанимации, могут быть установлены аппараты искусственной вентиляции легких. Так что тут могут быть размещены 10 пациентов в очень тяжелом состоянии. В госпитале могут работать 60−70 медиков», — рассказал РИА Новости руководитель группы Элиот Тенпенни.
Он отметил, что в Италии в Кремоне НПО уже установила аналогичный полевой госпиталь две недели назад. «Мы сделали определенные выводы и используем их тут в Нью-Йорке», — указал Тенпенни.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались. В США уже более 140 тысяч зараженных, примерно половина — в штате
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.