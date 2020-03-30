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04:59 (мск), источник: РИА Новости

В Нью-Йорке строят полевой госпиталь для зараженных коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 30 мар — РИА Новости, Алан Булкаты. Гуманитарная христианская организация Samaritan’s Purse (Сума самаритянина) начала возводить в Центральном парке Нью-Йорка полевой госпиталь на 68 коек в свете эпидемии коронавируса в США, передает корреспондент РИА Новости.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 30.03
Источник: РИА Новости

Нью-Йорк в данный момент находится в эпицентре эпидемии в США. В городе от болезни скончались уже 678 человек, выявлено 32 тысячи 308 случаев.

Власти спешно готовятся к пику эпидемии, который наступит, согласно подсчетам, через 3 недели.

В штат Нью-Йорк прибыли инженерные войска для возведения дополнительных госпиталей, так как власти опасаются, что больницы не справятся с наплывом пациентов. Одним из центров лечения станет экспоцентр Джэйкоба Джавитса, оборудованный военными под госпиталь.

В понедельник в Нью-Йорк прибудет медицинский корабль Comfort на 1000 коек. Туда будут свозить пациентов, не болеющих коронавирусом.

Напротив клиники The Mount Sinai в Центральном парке в воскресенье уже появились белые шатры. НПО Samaritan’s Purse будет работать круглосуточно. Ожидается, что лазарет будет достроен в считанные дни.

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«Это полевой госпиталь на 68 коек. Здесь есть 10 коек, оборудованных для проведения интенсивной терапии и реанимации, могут быть установлены аппараты искусственной вентиляции легких. Так что тут могут быть размещены 10 пациентов в очень тяжелом состоянии. В госпитале могут работать 60−70 медиков», — рассказал РИА Новости руководитель группы Элиот Тенпенни.

Он отметил, что в Италии в Кремоне НПО уже установила аналогичный полевой госпиталь две недели назад. «Мы сделали определенные выводы и используем их тут в Нью-Йорке», — указал Тенпенни.

По его словам, в случае необходимости госпиталь может быть увеличен.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались. В США уже более 140 тысяч зараженных, примерно половина — в штате Нью-Йорк.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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