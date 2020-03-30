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16:35 (мск), источник: РИА Новости

Врачи дали советы аллергикам по профилактике коронавируса

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Страдающие весенней аллергией люди попадают в зону повышенного риска в связи с распространением коронавируса, в качестве профилактики им нужно повышать иммунитет и не забывать про базисную терапию, рассказали врачи-аллергологи, опрошенные РИА Новости.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:04 MSK, 30.03
Источник: РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

Пациенты с аллергией не являются группой риска по умолчанию. Но нам известно, что тяжелое хроническое аллергическое воспаление дыхательных путей делает слизистые пациента более уязвимым перед вирусами.
Белла Брагвадзе
Аллерголог-иммунолог

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов пояснил, что у аллергиков теряется мукозальный (барьерный) иммунитет, особенно при поллинозе. «Нос, глаза краснеют, человек чихает, у него слезотечение. И при такой “ране” вирусам легче быстро распространяться», — отметил он.

Он также добавил, что болезнь может протекать тяжелее, так как организм не сразу начинает борьбу, а чем позже включается иммунная система, тем вероятнее тяжелое протекание болезни. «Инфекция ухудшает течение аллергии. Аллергия ухудшает течение самой респираторной инфекции. Порочный круг», — подчеркнул Костинов.

Врач рассказал, что поллиноз, весеннее аллергическое заболевание, чаще всего развивается у детей и у людей среднего возраста, максимум до 50 лет. Другие же аллергические заболевания с возрастом наоборот ухудшаются.

Заслуженный работник здравоохранения РФ, профессор Юрий Мизерницкий напомнил, что риск заражения и тяжелого течения коронавирусной инфекции особенно высок для групп риска, в частности, для лиц старше 60 лет, для ослабленных, больных с той или иной хронической патологией, в том числе с тяжёлыми хроническими аллергическими заболеваниями.

«Коронавирусная инфекция может привести к обострению аллергического заболевания. Вирусы всегда выступают триггерами (провокаторами) обострения аллергических заболеваний, в частности бронхиальной астмы», — рассказал Мизерницкий.

«Как и для всех, в эпидемический сезон рекомендуются меры профилактики, направленные на повышение устойчивости организма к инфекциям (поливитамины, средства, повышающие иммунитет, усиливающие выработку эндогенного интерферона и так далее), а также ограничение контактов и безукоризненное соблюдение правил личной гигиены», — ответил профессор на вопрос о мерах профилактики для аллергика в период распространения коронавируса.

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Костинов отметил, что аллергики сейчас нуждаются в двойной профилактике. В период цветения у них есть свое специфическое лечение. Они меньше гуляют, больше сидят дома, чтобы исключить контакт с пыльцой. «Для них это закон. Это они прекрасно знают», — рассказал врач.

Брагвадзе рассказала, что меры профилактики вирусных инфекций для аллергиков такие же, как и для всех. «Но есть еще один важный момент — пациент с аллергией должен получать назначенную ему терапию, особенно сейчас, в период весеннего цветения деревьев для контроля над симптомами и тяжестью состояния», — подчеркнула она.

Если же аллергик все-таки заразился коронавирусом, то ему будет оказана комплексная помощь, которая будет учитывать симптомы как вирусного заболевания, так и аллергии, рассказала врач.

Она также уточнила, что на данный момент медицинское сообщество пробует различные противовирусные комбинации для лечения этого вируса, пока нет точных выводов о том, какая терапия наиболее эффективна.

На вопрос о совместимости антигистаминных препаратов, например, с лопинавиром/ритонавиром, аллерголог ответила, что их применение не противопоказано. «А если пациент с аллергией получает глюкокортикостероиды, то доктор может пересмотреть проводимую терапию», — добавила она.

Брагвадзе подчеркнула, что пока мы имеет слишком мало информации о самом вирусе, статистические данные, на которые можно опираться, пока очень отрывочны. «На это все нужно время. И лишь когда все закончится, мы оценим как данное заболевание протекало у разных групп населения», — считает врач.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 14:15 MSK, 30.03
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