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10:00 (мск), источник: РИА Новости

Игорь Николаев рассказал об анализе на коронавирус

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал в Instagram результаты теста на коронавирус.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 534 +270
Скончалось9 +5
Выздоровело64 +15
Инфицировано723 740 +58 124
Скончалось34 018 +3 161
Выздоровело152 042 +10 296
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:44 MSK, 30.03
Источник: РИА Новости

Ранее СМИ сообщали, что певца госпитализировали с очаговой пневмонией.

«C0VID-19 “Отрицательно!” Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным», — написал артист.

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Николаев также поблагодарил персонал больницы в Коммунарке за профессионализм и чуткое отношение к пациентам.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, вызывающей заболевание COVID-19, пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались. Общее число больных COVID-19 в России достигло 1534 (1014 из них — в Москве), 64 выздоровели, восемь умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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