10:00 (мск), источник: РИА Новости
Игорь Николаев рассказал об анализе на коронавирус
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал в Instagram результаты теста на коронавирус.
Ранее СМИ сообщали, что певца госпитализировали с очаговой пневмонией.
«C0VID-19 “Отрицательно!” Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным», — написал артист.
Николаев также поблагодарил персонал больницы в Коммунарке за профессионализм и чуткое отношение к пациентам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, вызывающей заболевание COVID-19, пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались. Общее число больных COVID-19 в России достигло 1534 (1014 из них — в Москве), 64 выздоровели, восемь умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.