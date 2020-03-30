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09:56 (мск), источник: РИА Новости

Минздрав опубликовал рекомендации для находящихся в самоизоляции

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Во время режима самоизоляции следует больше ходить по дому, больше стоять, а не сидеть, делать активные перерывы в течение дня и соблюдать простые правила здорового питания, написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:44 MSK, 30.03
Источник: Агентство «Москва»

«Ходите! Да, именно ходите, несмотря на то, что речь идет о доме. Даже незначительное передвижение идет в зачет по физической активности. Например, можно ходить по квартире, пока вы разговариваете по телефону», — говорится в сообщении.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Кроме того, следует больше стоять, а не сидеть, в том числе во время чтения или игр, уточнил Салагай.

Следует также посмотреть онлайн-курсы по физической активности в интернете и делать упражнения в течение дня, отметил замминистра.

Не стоит забывать и о правильном питании — больше овощей и фруктов, обильное питье, воздержание от сладких напитков, сокращение потребления соли, сахара и жиров, пояснил Салагай.

«Учитесь расслабляться и концентрироваться. Глубокое дыхание и подобные простые техники расслабления позволяют оставаться спокойным и сконцентрированным для того, чтобы сделать что-то полезное и интеллектуальное за время нахождения дома», — подчеркнул Салагай.

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