Минздрав опубликовал рекомендации для находящихся в самоизоляции

«Ходите! Да, именно ходите, несмотря на то, что речь идет о доме. Даже незначительное передвижение идет в зачет по физической активности. Например, можно ходить по квартире, пока вы разговариваете по телефону», — говорится в сообщении.
Кроме того, следует больше стоять, а не сидеть, в том числе во время чтения или игр, уточнил Салагай.
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Не стоит забывать и о правильном питании — больше овощей и фруктов, обильное питье, воздержание от сладких напитков, сокращение потребления соли, сахара и жиров, пояснил Салагай.
«Учитесь расслабляться и концентрироваться. Глубокое дыхание и подобные простые техники расслабления позволяют оставаться спокойным и сконцентрированным для того, чтобы сделать