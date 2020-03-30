14:39 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток
«А нужна ли нам эта Аляска?»
Кому и зачем было выгодно продавать полуостров американцам.
Движение русских первопроходцев «встречь солнцу» рано или поздно должно было докатиться и до Аляски.
В августе 1732 года геодезист Михаил Гвоздёв и подштурман Иван Фёдоров увидели аляскинское побережье с борта бота «Святой Гавриил». Это было одно из судов экспедиции
Через 10 лет побережье Аляски исследовали суда Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Её участники высаживались на Алеутские острова и картографировали путь к побережью Северной Америки от русской Камчатки. В последующие десятилетия за ними потянулись многочисленные промышленники и купцы, желавшие освоить этот богатый, но ещё не обжитый край. «Алеутский путь», пролегавший от одного небольшого острова к другому по всей Алеутской гряде от побережья Евразии до берегов Северной Америки, позволял промышленникам передвигаться на небольших судёнышках — стругах и кочах — без риска погибнуть в суровом, бушующем море.
Первым русским, вступившим на материковое побережье Аляски, стал промышленник Гавриил Пушкарёв. Летом 1760 года он вместе с товарищами высадился на землю, которую посчитал островом, и назвал этот остров Аляской, позаимствовав слово из языка местных алеутов. Но Пушкарёв ошибался — это была материковая земля.
Первое постоянное русское поселение было основано здесь лишь 25 лет спустя.
В 1791 году на южном материковом побережье Аляски был заложен форт Святого Николая (ныне город Кенай), отсюда якутский купец Павел
В 1799 году
К началу XIX века на территории Русской Америки — Алеутских островах и Аляске — жили и работали уже десятки русских людей: промышленников, купцов и служилых (казаков, солдат, моряков и офицеров).
Зачем же русские так стремились к далёким
Времена, когда пушнина была единственной доступной России валютой, уже прошли, но тем не менее вплоть до начала XIX века «мягкая рухлядь»
Каланы, которых правильнее называть морскими выдрами, — это довольно крупные морские зверьки семейства куньих, обитающие на обширной территории вдоль побережья северной части Тихого океана. Уникальные хищники научились использовать орудия труда, чтобы разбивать крепкие раковины моллюсков, не поддающиеся даже их крепким зубам. Каланы переворачиваются в воде на спину и прямо на своём брюхе разбивают раковины небольшими камнями, которые «таскают» с собой.
Но вовсе не удивительная для не приматов способность использовать орудия труда интересовала промышленников. Мех калана — настоящая находка для охотников за пушниной.
О существовании такого замечательного зверька «широкая публика» узнала лишь в 1743 году.
В 1741 году одно из судов Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга, «Святой Пётр», потерпело крушение у острова Святого Юлиана (входит в архипелаг Командорских островов). Мощная волна сорвала с якоря корабль и перебросила его через рифы во внутреннюю бухту острова. При кораблекрушении и в течение первой тяжёлой зимы погибли 30 моряков из команды в 75 человек. Сам Витус Беринг скончался 6 декабря 1741 года. Позже этот остров назовут в его честь. Остальные члены команды укрылись в наскоро вырытых землянках, которые топили плавником, в обилии валяющимся на берегу. Моряки охотились на морских коров, котиков и каланов и смогли продержаться до наступления весны, когда принялись за строительство нового судна из обломков «Святого Петра». В августе 1742 года они добрались до Петропавловска, недавно основанного на Камчатке, и удивили своих товарищей, не чаявших уже увидеть их живыми. Но ещё больше удивились
С этого времени и начинается большая русская охота за «морскими бобрами» — сотни людей устремляются на восточные рубежи России, мечтая сказочно разбогатеть.
В 1799 году правительство организует
Калан стал известен англичанам и американцам после Третьей экспедиции Джеймса Кука, исследовавшей побережье Аляски в поисках
Теперь в борьбу за «морского бобра» включились англичане, американцы и даже японцы.
Жизнь промышленников и служилых людей на Аляске нельзя назвать безоблачной. Суровый климат, постоянные перебои со снабжением, холод, голод и неминуемая смерть от самых незначительных травм и болезней — никакой медицинской помощи не было и в помине — делали пребывание людей на дальних рубежах очень тяжёлым. Приходилось буквально бороться за выживание, а ещё и параллельно думать и о государевой выгоде, и о собственном обогащении.
Помимо очевидных причин для неприязни у аборигенного населения были и чисто экономические претензии. Массовая охота на пушного зверя истощала природные ресурсы Аляски и Алеутских островов. Русские добывали десятки тысяч каланьих шкурок в год — столько, сколько и не снилось местным алеутам или тлинкитам. Причём «жадные» русские предпочитали добывать пушнину самостоятельно, отряжая охотничьи партии из своих промышленников и покорённых ранее народцев, лишь время от времени нанимая местных жителей. Американцы и европейцы использовали кардинально иной подход: несколько раз в сезон они приходили на кораблях к поселениям местных жителей и разворачивали выгодную всем сторонам торговлю. Индейцы получали стеклянные бусы, одеяла и медные чайники, а торговцы набивали трюмы тюками с ценным мехом. Русские также взаимовыгодно торговали с местными жителями, но масштаб этой торговли был относительно невелик.
Было и ещё одно существенное отличие во взаимоотношениях русских промышленников и государевых людей с аборигенами в Америке и в русской Сибири. Казакам, промышленникам и купцам
В 1763—1765 годах алеуты островов Лисьей гряды подняли восстание против русских, нападали на промышленные партии, артели, посты и даже на русские суда, швартовавшиеся в гаванях. Погибли несколько десятков русских промышленников и служилых людей. Это восстание было подавлено крайне жестоким образом: устраивались настоящие карательные рейды против туземцев, до основания разрушались их поселения.
В 1802 году тлинкиты подняли мощное восстание, стремясь изгнать непрошеных гостей со своей земли. Дождавшись, пока большинство русских покинет укреплённые селения и уйдёт на промысел морского зверя, тлинкиты неожиданно напали на Михайловскую крепость и перебили всех её защитников.
На протяжении следующих 50 лет русские большую часть времени находились в «оборонительной позиции» — инициатива принадлежала аборигенам. Они неоднократно совершали скоординированные нападения на русские фактории и форты, под видом мирных торговцев проникали в становища русских промышленников и неожиданно нападали, вырезая ножами всех, кто попадался им на пути. В ответ русские промышленники организовывали карательные экспедиции, но до открытых столкновений большими силами (а этих «больших» сил не было ни у тех, ни у других) не доходило.
Ожесточённое противостояние местных жителей сильно тормозило продвижение русских на юг Аляски. Обе стороны постоянно находились в напряжении и несли значительные по тем меркам потери. Сгладить конфликты удалось только тогда, когда
На протяжении почти 80 лет Аляска приносила России неплохой доход. Промысел пушного зверя и продажа пушнины за границу стабильно пополняли казну валютой, но уже к 1840 годам практически всего калана выбили, он остался лишь в труднодоступных и удалённых местах. Экономическая целесообразность организации промысловых экспедиций и освоения такой далёкой земли стала таять на глазах. Содержание промышленных партий и военных экспедиций было делом невероятно дорогим и уже не могло окупаться добычей пушнины.
К тому же, Дальний Восток России и тем более Русская Америка продолжали оставаться «дальними»: правительственные депеши прибывали сюда с опозданием на год и больше, сухопутный путь был труден и длителен, морской — опасен. Эффективно управлять этой территорией без всякой транспортной инфраструктуры было невозможно.
Первым с предложением продажи Аляски выступил знаменитый граф Николай
Мощным стимулом к размышлениям о продаже Аляски стали неудачи России в Крымской войне и активные успешные боевые действия
Вопрос о продаже Аляски долго обсуждался в узком кругу приближённых императора.
С его подачи и с ведома императора в Вашингтон было направлено предварительное предложение о продаже Аляски с целью прощупать намерения американцев.
Пока американские чиновники взвешивали все «за» и «против», в США началась гражданская война — все переговоры приостановились до 1865 года.
Всё это время
Летом 1866 года после дружественного визита в
Сразу после принятия этого решения Стёкль отправился в Вашингтон, где уже в марте напомнил государственному секретарю США Уильяму Сьюарду о имевших место ранее предложениях российской короны на счёт продажи Аляски. Это предложение одобрил президент Джонсон, согласование технических деталей не заняло много времени. 30 марта 1867 года договор был подписан. В нём оговаривались границы передаваемых территорий общей площадью 1519 тысяч квадратных километров, передача всего недвижимого имущества
Но подписание договора ещё не означало удачного завершения сделки, его требовалось ещё и ратифицировать законодательными органами обеих стран. И тут начались непредвиденные сложности. Некоторые американские сенаторы выступили резко против заключения такого договора. Идея заполучить промёрзшую землю с воинственными аборигенами, из которой уже выкачали все доступные ресурсы, казалась им не слишком удачной. Сенатор Фессенден даже пошутил, что готов целиком и полностью поддержать заключение сделки при условии, что «государственный секретарь Сьюард переедет жить на Аляску, а русское правительство обязуется его там содержать». Но после тщательного изучения всех выгод, которые США получат от присоединения новой земли, все сомнения отпали и 8 апреля 1867 года договор был ратифицирован. С российской стороны никаких трудностей не последовало — Александр II подписал договор 3 мая, а несколькими месяцами позже, после улаживания всех бюрократических процедур, 18 октября 1867 года Правительственный сенат принял указ об исполнении договора под наименованием «Высочайше ратифицированная конвенция об уступке
В тот же день в 15 часов 30 минут по местному времени в
Эта сумма не кажется очень значительной для покупки такого рода, на что не устают указывать некоторые современные политики и историки. Но в реалиях XIX века это была вполне достойная сделка. Например, приобретение французской колонии в Луизиане обошлось правительству США в 15 000 000 долларов золотом, её территория была в полтора раза больше территории Аляски, сейчас на ней располагаются сразу 6 американских штатов. Таким образом, эти суммы вполне сопоставимы. Другие земли выкупались у местных общин индейцев и того дешевле, зачастую за
Не стоит забывать, что неумолимая логика развития истории вела к тому, что Аляска и вовсе могла бы достаться США бесплатно и никакими силами России не удалось бы её удержать. Исходя хотя бы только из этого обстоятельства, продажа её за весьма значительную по тем временам сумму выглядит вполне удачной.
Чтобы приблизительно перевести средства, полученные от продажи Аляски, на современные деньги удобнее всего воспользоваться тем самым золотым эквивалентом. В 1867 году, когда США официально перевели все деньги России, унция золота (31,1 грамма) стоила 20,7 доллара США, а значит, Россия получила 345 000 унций золота (это около 11 тонн). Сегодня цена на золото сильно колеблется, но за 9 месяцев 2016 года унция золота стоила в среднем 1273 доллара США, или 81 472 рубля. Соответственно, при тех же условиях договора в 2016 году Россия бы выручила от продажи Аляски США около 440 миллионов долларов, или больше 28 миллиардов рублей. Это всего около 0,2% всей доходной части бюджета на 2016 год.
Сразу после продажи появились слухи (которые имеют широкое хождение и сейчас), что деньги не дошли до России, а были «разворованы»
«Пропавшие» 165 000 долларов были потрачены на «известное Его императорскому величеству употребление», что, как правило, скрывало за собой некие секретные и деликатные дела, вроде взяток американским чиновникам, вознаграждений для участников сделки и прочие «непроизводственные» расходы.
Сделка по покупке Аляски стала, пожалуй, самой удачной за всю историю США. Спустя 30 лет на Аляске были обнаружены большие месторождения золота, и туда потянулись тысячи искателей лёгкой наживы. За всю историю разработки золотоносных месторождений Аляски было добыто более 900 тонн золота, что многократно превышает цену, которую уплатило за неё американское правительство.
Во второй половине ХХ века на Аляске нашли и нефть, активная добыча которой ведётся до сих пор, составляя до 20% всей добываемой нефти в США.
Более того, дальнейший ход истории показал, что Аляска занимает крайне выгодное стратегическое положение, что полностью проявило себя в ходе напряжённой Холодной войны между США и СССР.
И по сей день Аляска остаётся одним из самых богатых и важных штатов США.