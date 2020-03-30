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13:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Морскому льву устроили персональную экскурсию по аквариуму (видео)

Животные наслаждаются отсутствием посетителей.

После того, как чикагский Shedd Aquarium устроил экскурсию двоим пингвинам по закрытому на карантин аквариуму, другие зоопарки подхватили эту инициативу и стали устраивать похожие акции для своих обитателей.

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В конце марта в морском парке Sea World в австралийском городе Голд-Кост на персональную прогулку отправили морского льва по имени Бирри Джуниор. Его провели по нескольким залам и показали других обитателей аквариума, включая многочисленных рыб и морских скатов.

Сопровождала льва смотрительница и тренер парка Эрин, которая не только рассказывала ему о животных, но и подкармливала вкусной рыбкой. Видео милой экскурсии появилось в Instagram-аккаунте аквариума.

Екатерина Гура

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