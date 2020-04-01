Коронавирус в Африке: ВОЗ призывает готовиться к худшему

По состоянию на понедельник, в Африке зарегистрировано 4847 случаев заражения коронавирусом Covid-19 и 155 смертей. Более половины обнаруженных носителей вируса приходится на четыре страны на крайнем юге и крайнем севере континента: ЮАР, Египет, Алжир и Марокко.
У специалистов пока нет однозначного ответа, почему по Африке, где многие страны имеют тесные связи с Китаем, вирус распространяется — по крайней мере, по официальной статистике — с таким запозданием и так медленно по сравнению с Европой.
Многие говорят, что Африка просто делает слишком мало тестов.
До пандемии на всем материке было всего две лаборатории, где можно было выявлять вирус — в Сенегале и ЮАР. Сейчас Всемирная организация здравоохранения рапортует, что тесты в срочном порядке доставлены уже в 47 из 54 стран континента.
Но тестов в большинстве стран все равно пока мало. Например, нигерийский Центр контроля за распространением заболеваний к 22 марта проверил на коронавирус всего 152 человека. В Нигерии живут больше 200 миллионов.
18 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что на самом деле число заразившихся в Африке, скорее всего, гораздо больше, чем число обнаруженных носителей вируса, и посоветовал африканским странам «готовиться к худшему уже прямо сейчас».
«Если бы
Часть специалистов говорит, что на африканскую статистику влияет еще и то, что в большинстве стран континента — очень молодое население. В Нигерии, например, больше половины из 206 миллионов населения — младше 18 лет.
Как отмечают медики, молодежь и дети переносят Сovid-19 очень легко, а большинство и вовсе не заболевает.
Но уверенно судить, что в действительности происходит с распространением вируса в Африке, пока рано — слишком мало материала.
Зато о состоянии системы здравоохранения и общей обстановке в африканских странах сведений достаточно — достаточно, чтобы опасаться катастрофы.
В Африке живет каждый шестой житель планеты, но ее суммарные расходы на здравоохранение составляют всего 1% от мировых, и почти вся центральная часть континента, по подсчетам ВОЗ, расходует на здравоохранение на душу населения в сотни раз меньше, чем Европа и Северная Америка.
В международном Индексе уязвимости перед инфекционными болезнями (Infectious Disease Vulnerability Index, IDVI) большинство стран Африки — в самом низу. Больше 50 баллов по шкале от 0 до 100 имеют только ЮАР, Египет, Алжир, Марокко, Тунис — как раз те страны, которые провели больше всего тестов и обнаружили у себя больше всего заразившихся.
Выше всего всех из африканских стран в индексе IDVI стоит ЮАР — у нее 65 баллов. У стран Организации экономического сотрудничества и развития (объединение 36 зажиточных и развитых стран) — от 78 до 97 баллов.
Кроме того, новая зараза может наложиться на другие болезни, мучающие Африку — малярию, туберкулез и СПИД.
С другой стороны, как полагают специалисты, Африке может помочь опыт борьбы с этими и другими эпидемиями.
«Африканские страны недавно повысили готовность к Covid-19. Многие страны укрепили средства контроля в аэропортах и ввели измерение температуры в пунктах пересечения границы благодаря тому, что у них уже было оборудование, оставшееся после эпидемии лихорадки Эбола в 2013—2016 гг.», — писала группа ученых из Сорбонны и других университетов Европы в исследовании, опубликованном в феврале в научном журнале Lancet.
Авторы этого исследования, собрав сведения о пассажирских авиаперевозках между Китаем и Африкой, предсказали, что больше всего «импорт» коронавируса угрожает ЮАР, Египту и Алжиру. Пока, судя по числу выявленных заразившихся, прогноз выглядит верным.
Египет, Судан, Тунис, Гана, Камерун и Кения полностью закрыли границы для иностранцев. ЮАР, Алжир, Марокко, Мали, Нигерия, Кения, Танзания и Мадагаскар закрыли границы частично, то есть не для всех иностранных граждан. В понедельник в двух крупнейших городах Нигерии, Лагосе и Абудже, был объявлен двухнедельный карантин.
В ЮАР, где по состоянию на 29 марта было обнаружено 1280 инфицированных, с 26 марта на 21 день объявлен полный карантин — закрыто все, кроме продовольственных магазинов, всем жителям 60-миллионной страны велено сидеть дома. Кроме того, власти запретили продажу алкоголя.
В 80-миллионной терзаемой нищетой и гражданскими конфликтами Демократической республике Конго власти объявили карантин с 29 марта только в столице Киншасе. 12-миллионная Киншаса закрыта для въезда и выезда, а ее жителям велено четыре дня сидеть дома, после чего им будет позволено в течение двух дней ходить на рынки и в магазины. Этот шестидневный цикл будет повторяться в течение по крайней мере трех недель.
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил в связи с коронавирусом чрезвычайное положение и ввел комендантский час с девяти вечера до пяти утра, но парламентские выборы при этом не отменил — они прошли 29 марта.
А в Камеруне одна из вооруженных сепаратистских группировок, действующих на юге страны — Силы обороны Южного Камеруна — объявила в связи с коронавирусом перемирие. Правда, другие группировки ее примеру пока не последовали.