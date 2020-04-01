Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Детали»: Как работает дистанционная медицина Из-за коронавируса в мире бурно развивается телемедицина, не требующая личного присутствия врача
Фоторепортажи
24Дезинфекция по всему миру
7Умер писатель Юрий Бондарев
21:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус в Африке: ВОЗ призывает готовиться к худшему

Во всей необъятной Африке пока обнаружено меньше заразившихся коронавирусом, чем в одной Португалии. Почему так мало — никто точно пока сказать не может, но ВОЗ призывает страны континента готовиться к худшему.

Коронавирус COVID-19
21:43 (мск)СК в Подмосковье проверит историю о мужчине, который скрыл коронавирус
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 777 +440
Скончалось24 +7
Выздоровело190 +69
Инфицировано911 308 +73 247
Скончалось45 497 +4 236
Выздоровело191 673 +15 936
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:20 MSK, 01.04
Источник: AP 2020

По состоянию на понедельник, в Африке зарегистрировано 4847 случаев заражения коронавирусом Covid-19 и 155 смертей. Более половины обнаруженных носителей вируса приходится на четыре страны на крайнем юге и крайнем севере континента: ЮАР, Египет, Алжир и Марокко.

У специалистов пока нет однозначного ответа, почему по Африке, где многие страны имеют тесные связи с Китаем, вирус распространяется — по крайней мере, по официальной статистике — с таким запозданием и так медленно по сравнению с Европой.

Читайте также
В Панаме мужчин и женщин выпускают за продуктами в разные дни

Многие говорят, что Африка просто делает слишком мало тестов.

До пандемии на всем материке было всего две лаборатории, где можно было выявлять вирус — в Сенегале и ЮАР. Сейчас Всемирная организация здравоохранения рапортует, что тесты в срочном порядке доставлены уже в 47 из 54 стран континента.

Но тестов в большинстве стран все равно пока мало. Например, нигерийский Центр контроля за распространением заболеваний к 22 марта проверил на коронавирус всего 152 человека. В Нигерии живут больше 200 миллионов.

18 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что на самом деле число заразившихся в Африке, скорее всего, гораздо больше, чем число обнаруженных носителей вируса, и посоветовал африканским странам «готовиться к худшему уже прямо сейчас».

В то же время ученые и медики полагают, что, поскольку в Африке уже есть инфраструктура борьбы с другими инфекционными заболеваниями, то серьезная, масштабная вспышка новой болезни не могла бы остаться незамеченной — значит, в Африке ее пока нет.

«Если бы где-либо в Африке были крупные вспышки, такого масштаба, как в Италии или Иране, то, думаю, эти смерти уже попали бы в поле зрения», — сказал еще в начале марта британскому научному журналу New Scientist эпидемиолог, профессор Эдинбургского университета Марк Вулхауз.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Кто-то предполагает, что теплая погода может замедлять распространение вируса.

Часть специалистов говорит, что на африканскую статистику влияет еще и то, что в большинстве стран континента — очень молодое население. В Нигерии, например, больше половины из 206 миллионов населения — младше 18 лет.

Как отмечают медики, молодежь и дети переносят Сovid-19 очень легко, а большинство и вовсе не заболевает.

Но уверенно судить, что в действительности происходит с распространением вируса в Африке, пока рано — слишком мало материала.

Зато о состоянии системы здравоохранения и общей обстановке в африканских странах сведений достаточно — достаточно, чтобы опасаться катастрофы.

Миллионы африканцев живут в трущобах, в условиях, где рекомендации чаще мыть руки и соблюдать «социальную дистанцию» звучат злой шуткой.

В Африке живет каждый шестой житель планеты, но ее суммарные расходы на здравоохранение составляют всего 1% от мировых, и почти вся центральная часть континента, по подсчетам ВОЗ, расходует на здравоохранение на душу населения в сотни раз меньше, чем Европа и Северная Америка.

Читайте также
«Плохая вакцина хуже вируса»

В международном Индексе уязвимости перед инфекционными болезнями (Infectious Disease Vulnerability Index, IDVI) большинство стран Африки — в самом низу. Больше 50 баллов по шкале от 0 до 100 имеют только ЮАР, Египет, Алжир, Марокко, Тунис — как раз те страны, которые провели больше всего тестов и обнаружили у себя больше всего заразившихся.

Выше всего всех из африканских стран в индексе IDVI стоит ЮАР — у нее 65 баллов. У стран Организации экономического сотрудничества и развития (объединение 36 зажиточных и развитых стран) — от 78 до 97 баллов.

Кроме того, новая зараза может наложиться на другие болезни, мучающие Африку — малярию, туберкулез и СПИД.

Источник: AFP 2020

Опыт уже есть

С другой стороны, как полагают специалисты, Африке может помочь опыт борьбы с этими и другими эпидемиями.

«Африканские страны недавно повысили готовность к Covid-19. Многие страны укрепили средства контроля в аэропортах и ввели измерение температуры в пунктах пересечения границы благодаря тому, что у них уже было оборудование, оставшееся после эпидемии лихорадки Эбола в 2013—2016 гг.», — писала группа ученых из Сорбонны и других университетов Европы в исследовании, опубликованном в феврале в научном журнале Lancet.

Авторы этого исследования, собрав сведения о пассажирских авиаперевозках между Китаем и Африкой, предсказали, что больше всего «импорт» коронавируса угрожает ЮАР, Египту и Алжиру. Пока, судя по числу выявленных заразившихся, прогноз выглядит верным.

В последние дни африканские страны вслед за европейскими одна за другой закрывают границы и объявляют карантин.
Читайте также
Какой еще карантин? Почему Швеция не закрывает магазины и парки из-за коронавируса

Египет, Судан, Тунис, Гана, Камерун и Кения полностью закрыли границы для иностранцев. ЮАР, Алжир, Марокко, Мали, Нигерия, Кения, Танзания и Мадагаскар закрыли границы частично, то есть не для всех иностранных граждан. В понедельник в двух крупнейших городах Нигерии, Лагосе и Абудже, был объявлен двухнедельный карантин.

В ЮАР, где по состоянию на 29 марта было обнаружено 1280 инфицированных, с 26 марта на 21 день объявлен полный карантин — закрыто все, кроме продовольственных магазинов, всем жителям 60-миллионной страны велено сидеть дома. Кроме того, власти запретили продажу алкоголя.

В 80-миллионной терзаемой нищетой и гражданскими конфликтами Демократической республике Конго власти объявили карантин с 29 марта только в столице Киншасе. 12-миллионная Киншаса закрыта для въезда и выезда, а ее жителям велено четыре дня сидеть дома, после чего им будет позволено в течение двух дней ходить на рынки и в магазины. Этот шестидневный цикл будет повторяться в течение по крайней мере трех недель.

В Танзании закрыли все учебные заведения и отменили спортивные соревнования, но закрывать церкви и мечети президент Джон Магуфули отказался, сказав, что в них предлагают «настоящее исцеление».

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил в связи с коронавирусом чрезвычайное положение и ввел комендантский час с девяти вечера до пяти утра, но парламентские выборы при этом не отменил — они прошли 29 марта.

А в Камеруне одна из вооруженных сепаратистских группировок, действующих на юге страны — Силы обороны Южного Камеруна — объявила в связи с коронавирусом перемирие. Правда, другие группировки ее примеру пока не последовали.

24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:20 MSK, 01.04
 Режим самоизоляции в Москве могут продлить до конца апреля. Власти боятс...
Вся петербургская рать. Как собиралась массовка для встречи с Путиным
Коронавирус COVID-19
Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим чрезвычайной ситуации
Коронавирус: 864 умерших в Испании за сутки, 25 млн человек в мире могут потерять работу
Мэрия Москвы объявила о применении QR-кодов для контроля за карантином
Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США
Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
«В нас не нуждаются»: кого коронавирус лишает работы
Как живет Ухань после карантина (фото)
Американка «превратилась» в картошку во время совещания (фото)
Путин ужесточил наказания за нарушение карантина
Здоровье
«Мы не герои — мы делаем то, что должны»: как работают медики в условиях пандемии COVID-19 Рассказываем и показываем, с чем приходится сталкиваться медсестрам и врачам по всему миру во время эпидемии коронавируса.
Hi-Tech
Раскрыты необычные секреты «игровых» ноутбуков Твой идеальный игровой ноутбук
Авто
Новый штраф для россиян: от 4 тысяч рублей Наказывать автомобилистов хотят штрафом в пять тысяч рублей
Кино
25 лет «Первому»: главные лица канала – от Листьева до Гузеевой В честь юбилея одного из главных телеканалов страны рассказываем о тех, кто делал и кто продолжает делать его таким, каким его знают и любят зрители
Новости партнеров
Смертоносный вирус: вот о чем вирусологи молчат
Путин уехал из Москвы на карантин
Решение королевы обескуражило Гарри и Меган
Коронавирус пришел и в дом Ксении Собчак
Дети
Россиянка написала смешной пост о карантине Мама тройняшек считает, что вынужденная самоизоляция мало чем отличается от обычного декретного отпуска
Леди
В сети обсуждают красоту и молодость 57-летней жены Малинина Эмма выглядит шикарно.
Новости партнеров
Смертоносный вирус: вот о чем вирусологи молчат
Россиянам коронавирус не страшен. Они им уже переболели
55-летняя Азиза заявила, что скоро станет мамой
Лев Лещенко задыхается в главной коронавирусной клинике
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь