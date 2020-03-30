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15:58 (мск), источник: ТАСС

Российские звезды присоединились к флешмобу «Мой и пой» для борьбы с коронавирусом

Они размещают видеозаписи, на которых моют руки, напевая популярные песни.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:29 MSK, 30.03

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Светлана Лобода, Родион Газманов, Жасмин, Анна Семенович, Татьяна Терешина, Денис Клявер и другие певцы стали участниками флешмоба «Мой и Пой», запущенного телеканалом «Муз-ТВ» в социальной сети Instagram. Знаменитости публикуют под соответствующим хештегом видеозаписи, на которых моют руки, напевая популярные песни.

«Медики всей планеты подтверждают, что многократное и старательное умывание рук снижает риски заболевания. А пение — повышает настроение», — написал, запуская флешмоб, директор телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетьяров.

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Светлана Лобода призвала поклонников в режиме самоизоляции поднимать друг другу настроение. «Дома можно все: петь, танцевать, креативить, писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение», — подписала она свой ролик.

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«Берегите себя и не забывайте мыть руки, даже если такая мера предосторожности не кажется вам достаточной, — это работает», — отметила Жасмин, прочитавшая для флешмоба сказку «Мойдодыр» Корнея Чуковского своим детям.

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Певец Шура
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Анатолий Цой
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Анна Семенович

25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. По решению местных властей для всех жителей Москвы и Московской области действует режим самоизоляции. Гражданам разрешается покидать дом только в случае обращения за экстренной медпомощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, допускается выход из дома на работу, если есть обязанность ее посещения, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, а также выгула собаки и выноса бытового мусора.

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