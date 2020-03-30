Российские звезды присоединились к флешмобу «Мой и пой» для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Светлана Лобода, Родион Газманов, Жасмин, Анна Семенович, Татьяна Терешина, Денис Клявер и другие певцы стали участниками флешмоба «Мой и Пой», запущенного телеканалом «Муз-ТВ» в социальной сети Instagram. Знаменитости публикуют под соответствующим хештегом видеозаписи, на которых моют руки, напевая популярные песни.
«Медики всей планеты подтверждают, что многократное и старательное умывание рук снижает риски заболевания. А пение — повышает настроение», — написал, запуская флешмоб, директор телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетьяров.
Светлана Лобода призвала поклонников в режиме самоизоляции поднимать друг другу настроение. «Дома можно все: петь, танцевать, креативить, писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение», — подписала она свой ролик.
«Берегите себя и не забывайте мыть руки, даже если такая мера предосторожности не кажется вам достаточной, — это работает», — отметила Жасмин, прочитавшая для флешмоба сказку «Мойдодыр» Корнея Чуковского своим детям.
25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей